Asesinan de un disparo a Charley Kirk, reconocido influencer político proTrump, durante un evento con estudiantes en la U. de Utah

Kirk cofundó Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que apoya el empoderamiento de jóvenes para promover los principios del libre mercado y un gobierno de poderes limitados.

Charlie Kirk, director ejecutivo del grupo conservador de defensa Turning Point USA, falleció, según anunció el presidente Donald Trump en redes sociales.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni conquistó el corazón de la juventud de EEUU mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", publicó Trump en Truth Social. Posteriormente, el mandatario ordenó que todas las banderas de los edificios públiccos ondearan a media asta en su honor.

La noticia fue confirmada más tarde por diversos medios de comunicación.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento al aire libre este miércoles en la Universidad del Valle de Utah (UVU), informó Bloomberg.

Kirk, un comentarista político conservador, cofundó Turning Point USA en 2012 con Bill Montgomery. La organización sin fines de lucro apoya la identificación, organización y empoderamiento de jóvenes para promover los principios del libre mercado y un gobierno limitado entre estudiantes de secundaria y universitarios, según su perfil de LinkedIn.

Kirk estaba en la UVU para marcar el inicio de la gira de regreso de su grupo a EEUU y tenía previsto montar una actividad tipo "Demuéstrame que estoy equivocado", donde el público plantea cualquier punto polémico para iniciar un debate y tratar de refutar los argumentos del anfitrión, una práctica que realizó en numerosas ocasiones y que compartía en su canal de Youtube.

Unos 20 minutos después de iniciar su presentación,se escuchó un disparo proveniente de un edificio a unos 200 metros, según informó en un comunicado por correo electrónico la vocera de UVU, Ellen Treanor. Luego se vio al joven caer mientras la multitud huía despavorida. Un sospechoso detenido inicialmente fue liberado y la policía universitaria no tiene por ahora a ningún imputado, agregó.

El influencer se había labrado una reputación por su gran habilidad para debatir, su defensa del diálogo honesto y respetuoso y la necesidad de buscar puntos de acuerdo para reconstruir la convivencia social.

El activista de 31 años era casado y padre de dos niños pequeños.

El ataque fue condenado rotundamente por republicanos y demócratas por igual. Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, dijo que la violencia política “se había vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense”.

El atentado se produce en un momento de creciente división y violencia cada vez más frecuente en la vida política estadounidense, donde el propio Trump sobrevivió a dos intentos de asesinato durante su campaña electoral el año pasado.