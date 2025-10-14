Beijing escala guerra comercial con EEUU con restricciones al transporte marítimo
Subsidiarias de Hanwha Ocean apoyaron actividades investigativas de Washington, afirma China.
Noticias destacadas
China sancionó a las filiales estadounidenses del gigante naviero surcoreano Hanwha Ocean y amenazó con adoptar más medidas de represalia contra el sector, en el último episodio de una serie de agravios recíprocos con Estados Unidos.
Las sanciones, que afectan a cinco filiales de Hanwha Ocean en EEUU, provocaron una caída en las bolsas mundiales, ya que los inversionistas redujeron sus expectativas de una distensión entre las dos mayores economías del mundo.
Las medidas de China intensifican una larga disputa por el dominio marítimo. Ambas partes ya habían intercambiado tasas portuarias especiales y en sus anuncios de este martes, Beijing dijo que analiza el impacto de la investigación de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de EEUU sobre el sector marítimo del país y podría aplicar más represalias.
Las filiales de Hanwha Ocean ayudaron y apoyaron las actividades investigativas de Washington, poniendo en riesgo la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China, dijo el Ministerio de Comercio de ese país.
