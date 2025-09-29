China recorta drásticamente su meta de producción para metales no ferrosos en 2025 y 2026, en un inesperado cambio de política
Ahora se espera que la producción de los 10 principales metales no ferrosos, incluido el cobre y el aluminio, aumente 1,5% anual en promedio en el período, frente al ritmo de 5% fijado en el plan bianual anterior.
Noticias destacadas
China recortó su meta anual para el crecimiento de la producción de los principales metales no ferrosos en 2025 y 2026, lo que subraya un cambio de política desde la expansión de volumen hacia la eficiencia y la sostenibilidad.
Ahora se espera que la producción de los 10 principales metales no ferrosos, incluido cobre y aluminio, aumente 1,5% anual en promedio en el período, según un comunicado del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información difundido este domingo. Eso contrasta con el ritmo de 5% fijado en el plan bianual anterior.
Las ambiciones más moderadas reflejan el esfuerzo de Beijing por avanzar en la modernización industrial y en la descarbonización, al mismo tiempo que busca contener el exceso de oferta. Años de rápidas expansiones de capacidad en aluminio, cobre y materiales para baterías han provocado periódicos excedentes y presiones sobre los márgenes.
Al mismo tiempo, Beijing está dando mayor relevancia al reciclaje, con el objetivo de que la producción anual de metales secundarios supere 20 millones de toneladas para 2026, además de ampliar el apoyo a la reutilización de baterías desechadas, paneles solares y otros materiales de chatarra.
La hoja de ruta también busca lograr avances en productos de alto valor como metales de ultra alta pureza y materiales avanzados de tierras raras, mientras ayuda a las compañías a enfrentar medidas comerciales de otros países y a mejorar su competitividad global.
El cobre subió 1,1% y se negociaba en US$ 10.297 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME, sigla en inglés). Otros metales de la LME, incluidos el aluminio y el zinc, también registraron alzas.
Las acciones de los productores chinos de metales subieron este lunes en Hong Kong, con Jiangxi Copper avanzando hasta 5% y Aluminum Corp of China más de 5%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara Chilena de la Construcción y falta de pagos por parte del Minvu: hay empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras"
El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 "considere los recursos necesarios para evitar que dentro de un año la construcción de viviendas vuelva a verse comprometida por la falta de pagos oportunos por parte del Estado".
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete