Demócratas ceden terreno pero exigen extender subsidios de salud para poner fin al cierre de Gobierno en EEUU

Tras 38 días de paralización federal, el partido demócrata propuso aprobar un presupuesto temporal a cambio de mantener por un año los subsidios del Obamacare.

Los demócratas del Senado estadounidense redujeron este viernes sus exigencias para poner fin al cierre de Gobierno, aunque insisten en una extensión de un año de los subsidios de salud del Obamacare como condición para aprobar un proyecto de gasto temporal.

Los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) se han situado en el centro del debate durante los 38 días del cierre gubernamental más largo en la historia de EEUU, y el estancamiento en torno al tema sugiere que las negociaciones siguen trabadas.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la propuesta como “un compromiso simple” y “una oferta razonable”. “El Senado podría aprobar esto en cuestión de horas”, afirmó Schumer en el pleno.

Pero el senador Steve Daines, republicano de Montana y cercano al liderazgo del partido, rechazó la propuesta.“No, no vamos a hacer eso”, dijo Daines en Fox News. “Mira, ya dijimos: abran el gobierno”.

Mientras tanto, las aerolíneas de EEUU han cancelado vuelos programados para los próximos días. El Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenaron a comienzos de semana reducir vuelos en 40 aeropuertos principales, empezando con un recorte de 4% el viernes y aumentando hasta 10% para finales de la próxima semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en Fox News que las reducciones podrían llegar hasta 20% si el cierre prolongado agrava la escasez de personal de control aéreo.

Además, la asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses ha sido suspendida. Aunque un juez federal ordenó el jueves al gobierno de Trump liberar los fondos para ayuda alimentaria, la Casa Blanca apeló la decisión.

Inicialmente, los demócratas exigían US$ 1,5 billones en gasto adicional, incluyendo US$ 350.000 millones para extender permanentemente los créditos fiscales de la ACA y derogar los requisitos laborales de Medicaid aprobados por los republicanos este año.

Votación clave

El Senado tiene previsto realizar una votación procedimental este viernes sobre un proyecto de ley que pagaría a los empleados federales que no han recibido sueldo durante el cierre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha amenazado con mantener sesiones durante el fin de semana para avanzar en un acuerdo y aprobar un proyecto de gasto provisional.

Thune señaló que se compromete a someter a votación los créditos fiscales de la ACA este año, aunque no puede garantizar su aprobación. En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha negado a prometer una votación sobre el tema.