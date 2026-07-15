EEUU lanza nuevos ataques contra Irán mientras se agrava la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán este miércoles, luego de que el Presidente Donald Trump prometiera intensificar los bombardeos hasta que Teherán deje de atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz y acepte reabrir esa vía marítima.

Las fuerzas estadounidenses atacaron depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles en la isla Greater Tunb, ubicada en el golfo Pérsico, cerca del estrecho, en una operación de 90 minutos realizada durante las primeras horas de la tarde en Irán. Una segunda oleada de ataques ocurrió a las 15 horas de la costa este de EEUU, informó el Comando Central estadounidense.

Con ello, se completó el quinto día consecutivo de ataques de EEUU. La noche del martes, las fuerzas estadounidenses bombardearon varios objetivos militares, lo que provocó contraataques iraníes contra bases de EEUU en Estados árabes del golfo, incluidos Kuwait y Bahréin.

El acuerdo interino de paz entre EEUU e Irán, firmado hace cerca de un mes, prácticamente se ha derrumbado durante la última semana, mientras ambas partes disputan el control del estratégico estrecho, por donde Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos exportan la mayor parte de su energía.

En ese contexto, el petróleo subió por tercera jornada consecutiva. El Brent superó los US$ 85 por barril, acumulando un avance de 13% en la semana.

Trump reiteró su afirmación de que Irán busca retomar las conversaciones, luego de que los ataques estadounidenses deterioraran sus capacidades de misiles y drones.

"Recibimos una llamada justo cuando venía diciendo que quieren reunirse", afirmó Trump en una entrevista con Fox Business. "Siempre quieren reunirse".

Sin embargo, Teherán no ha confirmado públicamente su intención de reanudar las negociaciones.

Tránsito por Ormuz

Mientras Irán amenazaba con atacar a los buques que intentaran cruzar el estrecho, EEUU señaló que prestó asistencia durante la noche a más de una decena de embarcaciones. Además, las fuerzas estadounidenses indicaron que reanudaron el bloqueo a envíos iraníes a través de Ormuz, obligando a dos embarcaciones a regresar.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo dependiente de Naciones Unidas, señaló este miércoles a Bloomberg Radio que el estrecho sigue siendo demasiado peligroso para el tránsito de buques comerciales. Se trata de la advertencia más importante emitida al sector naviero desde el acuerdo alcanzado en junio.

Ambas partes se acusan mutuamente de incumplir los términos del denominado memorando de entendimiento, cuya redacción dejó ambigüedades respecto de la rapidez con que las embarcaciones recuperarían el libre tránsito por Ormuz.

La última ola de ataques estadounidenses se ha concentrado principalmente en objetivos militares del sur de la República Islámica, como radares y emplazamientos de misiles y drones. No obstante, la campaña de bombardeos sigue siendo mucho menos intensa que durante el punto más álgido del conflicto, entre marzo y comienzos de abril, cuando Teherán y otras grandes ciudades permanecían bajo fuego constante.

Irán, por su parte, no muestra señales de retroceder. Este miércoles, la Guardia Revolucionaria Islámica, cuya fuerza naval ha estado detrás de muchas de las amenazas contra embarcaciones comerciales, afirmó que el estrecho permanecerá cerrado hasta que EEUU ponga fin a los ataques y al bloqueo de los puertos iraníes.

"Las exportaciones de petróleo y gas de la región estarán disponibles para todos o no estarán disponibles para nadie", señaló la Guardia Revolucionaria, según informó la cadena iraní Press TV.

El presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Irán "no tiene razones para seguir comprometido" con el acuerdo si Teherán no obtiene beneficios de él, aunque evitó anunciar formalmente su retiro del pacto.