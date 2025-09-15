EEUU y China logran “consenso” sobre TikTok en previa de llamada entre Xi y Trump

En otro frente comercial entre ambas potencias, China dictaminó que la estadounidense Nvidia violó las leyes antimonopolio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hablará con su par chino, Xi Jinping, este viernes, luego de que funcionarios de ambos países alcanzaran un acuerdo preliminar para permitir que TikTok siga operando en territorio estadounidense.

“Hablaré con el presidente Xi el viernes.¡La relación sigue siendo muy fuerte!”, publicó Trump en redes sociales este lunes. Sobre la reunión de altos funcionarios en Madrid, agregó que el encuentro “¡fue MUY BUENO!”.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien encabezó las negociaciones en la capital española, afirmó que se llegó a un marco de entendimiento para mantener operativa la aplicación de ByteDance en EEUU, sin dar a conocer mayores detalles. En la misma línea, el viceministro de Comercio de China, Li Chenggang, señaló que se alcanzó un “consenso” sobre TikTok, aunque advirtió que Beijing no comprometerá sus principios para llegar a un acuerdo.

Un funcionario estadounidense destacó que este entendimiento era clave para viabilizar una reunión presencial entre Trump y Xi durante este año, la que podría tener lugar en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, a fines de octubre.

Cabe destacar que esta misma semana vence el plazo para llegar a un acuerdo que permita desinvertir las operaciones estadounidenses de TikTok en línea con la ley de seguridad nacional de EEUU. Trump ya ha prorrogado este plazo más de una vez para mantener activa la aplicación.

Este lunes también hubo novedades en otro frente comercial ente ambas potencias. China dictaminó que Nvidia violó las leyes antimonopolio con un acuerdo de alto perfil de 2020.

El fabricante estadounidense de chips fue declarado culpable de infringir las normas antimonopolio tras la adquisición del fabricante de equipos de red Mellanox Technologies , según informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado tras concluir una investigación preliminar.

Durante el fin de semana, China también anunció el inicio de una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses, entre ellas Texas Instruments.