El frágil acuerdo de paz de Trump en Medio Oriente enfrenta su momento de la verdad

Tropas israelíes estacionadas cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza el 11 de octubre.

El Presidente Donald Trump buscará sellar el mayor logro diplomático de su segundo mandato cuando viaje a Medio Oriente para anunciar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Israel y Hamás y saludar a los rehenes que emergen después de dos años de subyugación.

El frágil alto al fuego representa una importante prueba para la capacidad negociadora de Trump, una prueba que, si perdura, reforzaría su objetivo de ser recordado como un pacificador. El equipo del Presidente apuesta a que sus garantías personales, y la atenta mirada del ejército estadounidense, puedan mantener el pacto. Trump planea visitar Israel y Egipto el lunes para celebrar el acuerdo y planificar los próximos pasos para una región destrozada por la violencia.

Aun así, cualquier imprevisto en los próximos días podría socavar el acuerdo, convirtiéndolo en una breve pausa en un conflicto entre árabes y judíos en Medio Oriente que data de mucho antes de la fundación de Israel hace 77 años. Hay muchas maneras en que la tregua podría deteriorarse, y esos riesgos son una razón más para que la administración Trump siga involucrada, declaró un funcionario estadounidense a la prensa antes del viaje.

Si el acuerdo se mantiene, marcaría un paso importante hacia una paz duradera que hasta ahora ni Trump ni su predecesor, Joe Biden, pudieron asegurar a pesar de las múltiples negociaciones tras el estallido de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. El pacto se produjo cuando el mandatario ejerció presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y utilizó a aliados árabes para llevar a cabo una diplomacia itinerante con Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

El regreso de los rehenes privaría a Hamás de una poderosa moneda de cambio que ha utilizado contra Israel, pero que, según los analistas, el grupo ha decidido aprovechar ahora. Convencer a Netanyahu de retirarse gradualmente de Gaza y renunciar a sus ambiciones de tomar el control del territorio podría detener la masacre y dar a los palestinos la oportunidad de revertir su aislamiento global.

“La administración Trump convenció a ambas partes de que continuar la guerra en la trayectoria actual es peor que entrar en su marco”, declaró el viernes Michael Herzog, exembajador de Israel en EEUU, durante un evento virtual organizado por el centro de estudios Washington Institute. “Sin embargo, es evidente que los grandes desafíos están por delante. Existen importantes interrogantes sobre las próximas fases”, manifestó.

El viaje relámpago es típico de Trump: el negociador en jefe que llega con la tinta aún fresca y la letra pequeña aún sin descifrar. Aun así, para el Presidente, la mera perspectiva de un acuerdo es motivo suficiente para viajar al extranjero, mientras busca consolidar su legado.

“Creo que se mantendrá. Todos están cansados ​​de los combates. No olviden que el 7 de octubre (de 2023) fue un día horrible: 1.200 personas murieron, pero Hamás ha perdido a 58.000. Es una gran retribución, una gran retribución”, dijo Trump el viernes, aparentemente refiriéndose, aunque ligeramente subestimando, a la cifra de muertos palestinos citada por el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás.

"Pero esto va más allá de Gaza. Esto es paz en Medio Oriente, y es algo hermoso", añadió el presidente.

Trump llegará a Israel el lunes, donde se reunirá con familias de rehenes y se dirigirá a la Knesset -parlamento israelí-, antes de dirigirse a Sharm El Sheikh, Egipto. Allí, será coanfitrión de una cumbre de paz con el Presidente egipcio Abdel-Fattah El-Sisi, con una serie de líderes árabes y europeos, incluido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el Presidente francés, Emmanuel Macron.

Primer acuerdo

Los Acuerdos de Abraham se consideraron los mayores logros en política exterior del primer mandato de Trump, durante el cual varias naciones árabes y musulmanas normalizaron sus relaciones con Israel. Hamás lanzó su brutal ataque fronterizo hace dos años, en medio de especulaciones sobre la disposición de una de las mayores potencias de la región, Arabia Saudita, a unirse.

Poner fin a la guerra podría dar espacio para que se reanuden esas conversaciones.

Más urgentemente, detendría la matanza en Gaza y permitiría que el territorio destrozado comenzara a reconstruirse tras los ataques israelíes, que han causado un desastre humanitario y han dejado miles de civiles muertos. La naturaleza feroz de la campaña militar israelí dañó las relaciones con varios aliados occidentales tradicionales, que el mes pasado reconocieron un Estado palestino en las Naciones Unidas.

Garantizar la continuidad del acuerdo más allá de su primera etapa, un intercambio de rehenes por prisioneros entre Israel y los palestinos, no será fácil. Los detalles clave siguen en el aire.

Tiempo corto

La Casa Blanca anunció el viernes que había comenzado el plazo de 72 horas para la liberación de rehenes, lo que obliga a Hamás a entregar a unos 20 cautivos que se cree que están vivos y los restos de otros. Las futuras etapas del plan de Trump, incluyendo cómo se desarmará Hamás, qué países conformarán una fuerza de estabilización para patrullar Gaza y con qué rapidez y adónde se retirarán las fuerzas israelíes, aún están por determinar.

“Inevitablemente, habrá conflictos aquí. Habrá asuntos en los que la gente de Gaza discrepe con Israel, y en los que los israelíes discrepen con los estados árabes del Golfo”, declaró el domingo el vicepresidente JD Vance en el programa Face the Nation de CBS. “En realidad, consideramos nuestro papel mediar en algunas de esas disputas y asegurar que se mantenga la presión sobre todos para lograr una paz duradera”, detalló.

La prioridad es cómo el Presidente garantizará que Israel no tome las armas en Gaza una vez que reciba a los rehenes. Netanyahu y miembros de su coalición de derecha han declarado que es imperativo destruir a Hamás y que no pueden aceptar un futuro Estado palestino.

Trump “ha garantizado a Hamás, según tenemos entendido, que Israel no reinicie esta guerra. Y creo que no está muy claro cómo serán esas garantías”, declaró Will Todman, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Trump eludió una pregunta el viernes sobre las garantías, pero reconoció que aún queda trabajo por hacer. "Hay consenso en la mayor parte, y algunos detalles, como todo lo demás, se resolverán", dijo.

El acuerdo se concretó rápidamente esta semana, tras las conversaciones iniciadas en agosto sobre un posible intercambio de prisioneros a pequeña escala. Se elaboró ​​una lista de principios que se convertiría en el plan final de 20 puntos de Trump.

Asistentes cercanos

El principal enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, volaron a Egipto y luego a Israel para sellar el acuerdo el miércoles en una serie de reuniones maratónicas.

Trump se unió en varios momentos, con Witkoff o Kushner llamando por teléfono y poniendo el altavoz de su iPhone para que participara en la conferencia, según informaron funcionarios estadounidenses. Trump instó a sus asesores a llegar a un acuerdo y a que el fin de la guerra no debería simplemente devolver a Gaza a su estado anterior.

La participación personal de Trump y la presencia de asesores cercanos fueron una señal esencial de la participación estadounidense y cruciales para convencer a las otras partes a sumarse, dijeron los funcionarios.

Trump ha garantizado que todas las partes cumplirán con el acuerdo, según afirmó uno de los funcionarios. El viaje de esta semana reforzará esta promesa. También lo hará la asignación de 200 soldados estadounidenses, algunos de ellos en Israel, para supervisar el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que Netanyahu confía en que Trump no hará nada que ponga en peligro su seguridad y que, por lo tanto, podrían discutir soluciones “creativas” con Israel sobre el futuro de Gaza y rechazar solicitudes de otros países con las que Israel no esté de acuerdo.

Esa dinámica eliminó lo que un funcionario estadounidense llamó “escenarios y estupideces que plagaron las conversaciones” de paz anteriores.

Varios demócratas elogiaron a Trump por su papel en la negociación de un acuerdo.

"Creo que merece mucho reconocimiento", declaró el domingo el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, en el programa State of the Union de CNN. "Ahora tendremos que ver qué sucede. Espero que los saudíes y los emiratíes den un paso al frente y cumplan lo que prometieron: invertir en la reconstrucción de Gaza", agregó.

El viaje de Trump se produce tras el anuncio del más reciente Premio Nobel de la Paz, por el cual Trump había abogado con vehemencia. Finalmente, el galardón de este año recayó en la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Si el acuerdo en Medio Oriente perdura, Trump podría tener sólidos argumentos para ganarlo en el futuro.