Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

El frágil acuerdo de paz de Trump en Medio Oriente enfrenta su momento de la verdad

Si el acuerdo se mantiene, marcaría un paso importante hacia una paz duradera que hasta ahora ni Trump ni Joe Biden pudieron asegurar, a pesar de las múltiples negociaciones tras el estallido de la guerra.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 12 de octubre de 2025 a las 16:01 hrs.

medio oriente Israel Gaza Estados Unidos Trump conflictos internacionales crisis humanitaria guerra acuerdo
<p>Tropas israelíes estacionadas cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza el 11 de octubre.</p>

Tropas israelíes estacionadas cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza el 11 de octubre.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
DF MAS

“No hizo nada” y “guardó silencio”: las duras críticas en la justicia de los exdirectores de LVA al actuar de la CMF en el caso Fondo Capital Estructurado I
3
DF MAS

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
4
DF MAS

Los pormenores del préstamo convertible de Abra Group a Sky
5
DF MAS

Cómo han sido los seis meses del rector De la Llera en la UC
6
DF MAS

El difícil segundo tiempo de Credicorp Capital en Chile
7
Empresas

Viñas anticipan que crisis del vino chileno se prolongará por unos años y buscan reinventarse con nuevas estrategias y mercados
8
Opinión

La paradoja del poder: por qué los mejores gerentes generales pueden ser malos directores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete