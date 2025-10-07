Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Israel bombardea Gaza en el aniversario de la guerra mientras discute con Hamás el plan de Trump

Las conversaciones sobre el plan del presidente estadounidense se consideran las más prometedoras hasta la fecha para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos y ha devastado Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel.

Por: Reuters

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 08:00 hrs.

guerra Gaza Israel conflictos internacionales Trump
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
3
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
4
Empresas

Alto Maipo gana disputa arbitral por derrumbes y constructora Strabag tendría que pagar más de US$ 125 millones
5
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
6
Economía y Política

Caen gastos reservados y sube la dotación máxima de personas en el Gobierno: las otras cifras del Presupuesto 2026
7
Empresas

Gigante Saudí logra registrar la marca Aramco en Chile tras la arremetida de Arauco
8
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete