Hamás declara fin de la guerra en Gaza tras garantías de EEUU y negociadores, mientras Trump anuncia viaje a Israel para recibir a rehenes
El grupo radical afirmó además que el pacto permitió la apertura del estratégico paso de Rafah, en la frontera con Egitpo, para la entrada de la muy esperada ayuda humanitaria a la región.
El jefe de Hamás en el exilio, Khalil Al-Hayya, dijo este jueves que el grupo recibió garantías de Estados Unidos, de mediadores árabes y de Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente, mientras que el presidente Trump anunció que viajará a Israel.
El negociador jefe del grupo radical palestino anunció que el grupo llegó a un acuerdo que pondrá fin a su guerra contra Israel, según un mensaje de video emitido por la cadena catarí de noticias Al Jazeera.
"Hemos recibido garantías de los mediadores y del gobierno estadounidense, y todos confirmaron que la guerra ha terminado por completo", declaró el grupo según reportes de Bloomberg.
Hamás afirmó además que el pacto permite la apertura del estratégico paso de Rafah, en la frontera con Egitpo, para la entrada de ayuda humanitaria.
El grupo también acordó un intercambio de prisioneros, mediante el cual serán liberados 250 palestinos condenados a cadena perpetua en cárceles israelíes, así como 1.700 personas de Gaza detenidas desde el inicio del conflicto, y todas las mujeres y niños palestinos que permanecen en prisión.
La noticia llega pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara en la noche del miércoles un acuerdo por la primera fase de su plan de paz, que incluía la entrega de rehenes judíos, tanto vivos como muertos.
Según el acuerdo, se pondrá fin de inmediato a los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a los 48 rehenes restantes que capturó en el ataque que precipitó la guerra.
En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que los avances conducirán a una "paz duradera". Poco después, el mandatario anunció que viajará a Israel para estar presente durante la liberación de rehenes. El gobernante también planteó la posibilidad de dirigirse al Parlamento israelí, la Knéset, que todavía debe ratificar el acuerdo aprobado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, aunque la espectativa entre los expertos era que esto ocurriría dentro de las próximas horas.
