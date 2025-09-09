Click acá para ir directamente al contenido
Macron designa a nuevo primer ministro a medida que tambalea su gobierno y oposición prepara una jornada de masivas protestas en Francia

El mandatario se apresuró a nombrar un nuevo jefe de gobierno luego de que su predecesor fuera destituido el lunes en una moción de censura del Parlamento debido a su plan para reducir el déficit con un paquete de aumentos de impuestos y recortes de gasto. El equilibrio fiscal sigue siendo el mayor desafío para el nuevo gabinete.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 9 de septiembre de 2025 a las 17:35 hrs.

