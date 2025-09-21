Click acá para ir directamente al contenido
Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recordó que tras participar en la Asamblea, donde varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino, se reunirá con el "amigo" de Israel y presidente estadounidense, Donald Trump, con quien tiene "mucho de que hablar".

Por: EFE

Publicado: Domingo 21 de septiembre de 2025 a las 12:02 hrs.

Israel guerra ONU Trump
