Parlamento de Francia destituye a primer ministro Bayrou y crece presión sobre Macron
El primer ministro francés François Bayrou perdió una moción de confianza este lunes, poniendo fin a su Gobierno después de solo nueve meses y aumentando la presión sobre el presidente Emmanuel Macron para contener una crisis política en espiral.
Bayrou, un veterano centrista y aliado de Macron, arriesgó su cargo al buscar el respaldo parlamentario para su plan de reducción del déficit: un paquete de alzas de impuestos y recortes de gasto de 44 mil millones de euros.
La moción de confianza fue derrotada por 364 votos contra 194 en la Asamblea Nacional, con partidos opositores de todo el espectro unidos en su contra.
