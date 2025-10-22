Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Rusia ataca a Ucrania mientras fracasan los últimos esfuerzos de paz de Trump

Diez regiones fueron atacadas, incluida la capital de Kiev, Odesa en el sur y Dnipro en el este, y la infraestructura energética y muchos edificios residenciales fueron alcanzados, según información del gobierno ucraniano.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 07:55 hrs.

guerra rusia Ucrania Putin Trump
<p>Reuters (foto archivo)</p>

Reuters (foto archivo)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Chile sale del fondo del ranking de sistemas tributarios menos competitivos del mundo, pero supera a países como Islandia, Bélgica, Reino Unido y Francia
2
Empresas

Consultora contradice cálculo inicial y asegura que hogares pagaron solo US$ 2 millones extra y Gobierno ultima baja de 4% en cuentas de la luz
3
Economía y Política

¿Se pueden rectificar los IPC pasados por los errores en las cuentas de la luz? La respuesta que entregó el INE
4
Empresas

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones
5
Empresas

Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella
6
Empresas

Enami se enfrenta a Eramet en tribunales y alega que minera francesa quiere obstaculizar su proyecto de litio con Rio Tinto
7
Mercados

Caso Factop: Tribunal condena a exfuncionario de Tesorería y reformalizará a Antonio Jalaff
8
Empresas

WOM también se transforma políticamente: ficha nueva gerenta de Asuntos Corporativos y evalúa ingreso a Sofofa, ACTI y País Digital
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete