Rusia lanzó múltiples ataques con drones y misiles contra Ucrania mientras los últimos intentos de paz del presidente estadounidense Donald Trump parecían estar fracasando.

El ataque mató al menos a siete civiles, incluidos niños, y más de una docena resultaron heridos en todo el país en las primeras horas del miércoles, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, en una publicación en X. Diez regiones fueron atacadas, incluida la capital de Kiev, Odesa en el sur y Dnipro en el este, y la infraestructura energética y muchos edificios residenciales fueron alcanzados, según el presidente.

"Las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada mientras los líderes rusos no perciban problemas críticos", declaró Zelenski. Pidió sanciones más severas contra Moscú y el suministro de armas de largo alcance a Ucrania para acercar el fin de la guerra.

Los ataques se produjeron cuando se puso en peligro una segunda cumbre prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra. El líder estadounidense declaró el martes que no quería tener una reunión inútil con su homólogo ruso, que se había planeado con pocas semanas de antelación en Budapest.

Trump afirmó que no había decidido cancelar la reunión, pero reiteró su deseo —rechazado por el Kremlin— de que se congelaran las líneas de batalla actuales como parte de un acuerdo de alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, descartó esa idea el martes, señalando que Moscú se mantiene firme en sus exigencias maximalistas, incluyendo la cesión del control total de la región de Donetsk por parte de Ucrania.

El último obstáculo diplomático reduce el riesgo de que se alcance un acuerdo potencialmente desfavorable que afecte negativamente a Ucrania. Sin embargo, también deja a Kiev combatiendo la ofensiva rusa sin un final claro a la vista. Rusia continúa intensificando sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, y Kiev intenta responder atacando las refinerías.

El viernes, Trump rechazó la solicitud de Zelenski de misiles de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Kiev extender sus ataques al interior de Rusia, e incluso potencialmente alcanzar Moscú. El presidente estadounidense mencionó brevemente la posibilidad de enviar las armas, lo que había generado esperanzas en Ucrania de que estaba aceptando la postura europea de que fortalecer a Ucrania obligaría a Rusia a negociar en serio.

El líder ucraniano viaja a Estocolmo el miércoles para solicitar ayuda militar, incluyendo defensas aéreas. Los líderes de la Unión Europea debatirán posteriormente, en su cumbre del jueves en Bruselas, sanciones adicionales contra el Kremlin y ayuda financiera a Ucrania mediante el uso de activos congelados del banco central ruso. Los aliados de Ucrania de la llamada Coalición de los Dispuestos se reunirán el viernes.

"Debemos aumentar la presión sobre Moscú con el decimonoveno paquete de sanciones europeas que estamos aprobando, que reducirá los recursos que Moscú puede destinar a la guerra", declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ante el Senado antes de la cumbre de la UE. El estancamiento en el campo de batalla "ha hecho posible hoy alcanzar la paz".

Las naciones europeas están trabajando con Ucrania en una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra de Rusia siguiendo las líneas de batalla actuales, contrarrestando las renovadas exigencias de Putin a Estados Unidos para que Kiev ceda territorio a cambio de un acuerdo de paz. Una junta de paz presidida por Trump supervisaría la implementación del plan propuesto, según personas familiarizadas con el asunto.

Los ataques de Rusia contra civiles se han convertido desde hace tiempo en la marca distintiva de una entidad terrorista disfrazada de país. Ucrania ya aceptó la propuesta estadounidense de alto el fuego. Sin embargo, Moscú está haciendo todo lo posible para que continúen las matanzas.



La ciudad portuaria de Izmail, a orillas del Danubio, también fue alcanzada por el ataque ruso, informaron funcionarios locales en Telegram. La mayor empresa privada de servicios públicos de energía de Ucrania, DTEK, informó que sus instalaciones en Odesa se vieron gravemente afectadas, lo que obligó a la compañía a imponer cortes de energía de emergencia para los hogares.

Drones rusos atacaron una guardería en Járkov, matando a un niño y hiriendo a varios, según informó el alcalde Ihor Terekhov en Telegram. Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, es blanco frecuente de ataques con diversos tipos de armas debido a su proximidad a la frontera con Rusia.

Antes del invierno, Moscú ha intensificado los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, dejando fuera de servicio más de la mitad de su producción de gas, esencial para la calefacción.

La compañía ferroviaria de Ucrania, Ukrzaliznytsia, informó en Facebook que varias rutas ferroviarias fueron modificadas debido a un ataque que provocó retrasos.

Chernigov, en el norte, y Sumy, en el noreste, se quedaron sin suministro de agua y electricidad durante varios días como consecuencia del aumento de los ataques rusos.

El Ministerio de Energía de Ucrania estima que octubre se ha convertido en uno de los meses más duros en términos de la gravedad de los ataques a la red eléctrica del país, las redes de transporte y las instalaciones de producción de gas desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, ahora en su cuarto año.

Por otra parte, el Estado Mayor de Ucrania informó el martes por la noche que la Fuerza Aérea ucraniana, junto con otras unidades, atacó una planta química en Bryansk, Rusia, a unos 100 km (62 millas) de la frontera con Ucrania. Se utilizaron misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow, según informó el Estado Mayor en una publicación en X.