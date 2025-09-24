Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja múltiples muertos y heridos
Un atacante abrió fuego desde un edificio cercano contra una oficina de Inmigración y Control de Aduanas, alcanzando a personas en un área de traslado de detenidos. El sospechoso murió por una herida autoinfligida.
Un tiroteo en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas dejó tres personas muertas, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Es posible que entre las víctimas hubiera detenidos, según declaró a Fox News la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. La secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que "el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida".
“Si bien aún no conocemos el motivo, sabemos que nuestras fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes contra ellos”, dijo Noem.
El Departamento de Policía de Dallas dijo que los oficiales respondieron alrededor de las 6:40 am y agregó que el incidente está bajo investigación.
“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente”, declaró el departamento de policía en un comunicado. “Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”.
Todd Lyons, director interino de ICE, declaró a CNN que los informes preliminares indicaban que se dispararon desde el exterior hacia una zona segura de la oficina de campo. Las víctimas fueron alcanzadas en una puerta de salida utilizada para el traslado de detenidos.
“El edificio está cerrado, la escena está segura y tenemos confirmación de que tres personas recibieron disparos”, dijo Lyons.
Este es el segundo ataque reportado en una instalación de ICE en el área de Dallas en los últimos meses. Lyons afirmó que agentes de una oficina en la cercana ciudad de Alvarado, Texas, fueron emboscados el 4 de julio por asaltantes con equipo táctico que se escondieron con fuegos artificiales. Posteriormente, la fiscalía federal acusó a 11 personas en relación con la agresión, describiéndola como un ataque organizado con rifles tipo AR-15.
