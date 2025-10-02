Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump amenaza cancelar más agencias federales y realizar recortes permanentes de gasto a medida que se prolonga el cierre de gobierno en EEUU

Junto a su director de Presupuesto, Russ Vought, impulsor del polémico Proyecto 2025, evalúa despidos masivos, eliminar programas de infraestructura y energía limpia, y el cierre de agencias clave en estados dominados por la oposición demócrata.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 16:45 hrs.

Estados Unidos Casa Blanca Trump Congreso despidos
<p>Trump amenaza cancelar más agencias federales y realizar recortes permanentes de gasto a medida que se prolonga el cierre de gobierno en EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
2
Empresas

Cencosud tras denuncia de despidos masivos: “Estas decisiones forman parte de la transformación necesaria”
3
Empresas

Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
4
Empresas

Exministros desmenuzan causas y alertan gravedad de la crisis financiera del Minvu
5
Internacional

Firma ligada a BlackRock está cerca de acordar la compra de AES por US$ 38 mil millones en una de las mayores adquisiciones en la historia del sector
6
Economía y Política

Grau enfrenta tenso round en el Congreso por cifras económicas y se abre a reponer glosa republicana
7
Señal DF

La reorganización de Parque Arauco tras la expansión de sus operaciones
8
Empresas

Vitacura lanza licitación para nueva concesión en sector de BordeRío y apunta a “restituir la continuidad del parque”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete