Trump autoriza a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela en una posible escalada contra gobierno de Maduro, dice NYT

La nueva autorización permitiría a la agencia llevar a cabo operaciones letales en el país y diversas acciones en el Caribe. Podría además actuar de forma independiente contra Maduro o su gobierno, o en coordinación con una operación militar mayor.

El gobierno de Donald Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses al New York Times, intensificando así la campaña contra Nicolás Maduro. La autorización es el último paso en la creciente campaña de presión del gobierno de Trump contra Venezuela.

Durante semanas, el ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana que, según Washington, transportaban drogas, y ha causado la muerte de 27 personas. Funcionarios estadounidenses han dejado claro, en privado, que el objetivo final es derrocar a Maduro.

La nueva autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y diversas acciones en el Caribe. La agencia podría actuar de forma independiente contra Maduro o su gobierno, o en coordinación con una operación militar mayor. No está claro si la CIA planea operaciones en el país o si la autorización es solo una medida de contingencia.

El avance se produce mientras el ejército estadounidense elabora planes para una posible escalada, preparando opciones para que Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.

Actualmente hay 10 mil soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos estacionados en Puerto Rico, además de un contingente de marines en buques de asalto anfibio. En total, la Armada de Estados Unidos cuenta con ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Las nuevas autorizaciones, conocidas en la jerga de inteligencia como una "determinación presidencial", fueron descritas por varios funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato debido a la alta confidencialidad del documento.

Trump ordenó este mes el fin de las negociaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, frustrado por la negativa del líder venezolano a ceder voluntariamente al poder estadounidense y su insistencia en que no está involucrado en el narcotráfico.