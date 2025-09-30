Trump dice que su gobierno está cerca de cerrar un acuerdo de US$ 500 millones con la Universidad de Harvard
La universidad y la administración han estado enfrentadas durante meses por miles de millones de dólares en financiamiento federal a la institución de la Ivy League.
Noticias destacadas
El presidente Donald Trump dijo a periodistas que su administración está cerca de finalizar un acuerdo con Harvard este martes, en lo que podría desactivar una de las disputas más mediáticas entre su gobierno y el sistema educativo estadounidense.
“Todo lo que tienen que hacer es ponerlo en papel”, comentó Trump a la secretaria de Educación, Linda McMahon, durante la firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval. Momentos antes, había señalado que ya se había alcanzado un acuerdo.
“Van a pagar alrededor de US$ 500 millones y van a operar escuelas técnicas. Van a enseñar a la gente cómo hacer IA y muchas otras cosas”, afirmó Trump.
Harvard no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
La universidad y la administración han estado enfrentadas durante meses por miles de millones de dólares en financiamiento federal a la institución de la Ivy League. Si bien Trump inicialmente acusó a Harvard de no abordar el antisemitismo en el campus tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, la disputa se amplió para incluir acusaciones de sesgo político, escrutinio sobre sus vínculos con China y oposición a los esfuerzos de diversidad.
Trump había señalado previamente que ambas partes estaban cerca de un acuerdo, incluso cuando persistían divisiones significativas. En junio dijo que el pacto podría anunciarse en una semana, describiéndolo como “asombrosamente histórico y muy bueno para nuestro país”.
Este mes Harvard obtuvo una victoria legal importante cuando un juez determinó que el gobierno violó los derechos de libertad de expresión de la universidad al cortar más de US$ 2 mil millones en financiamiento para investigación.
Incluso mientras ambas partes negociaban un arreglo, la Casa Blanca intensificó la presión sobre la institución.
El lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU anunció que estaba remitiendo a Harvard a un proceso administrativo de suspensión y descalificación, una medida que excluiría a la universidad de celebrar contratos con todas las agencias gubernamentales o recibir cualquier financiamiento federal, incluidas becas de investigación y ayuda estudiantil.
La medida se produce poco más de una semana después de que US$ 46 millones en subvenciones federales previamente congeladas comenzaran a fluir nuevamente hacia la universidad de la Ivy League desde HHS, luego de que un juez de distrito dictaminara a comienzos de mes que la suspensión del financiamiento por parte de la administración Trump era ilegal. El gobierno señaló que apelará ese fallo.
El enfrentamiento de Trump con la institución de Cambridge, Massachusetts, desató un debate nacional sobre la libertad académica, la diversidad ideológica en los campus, el uso de la raza en las admisiones y contrataciones, y el papel del gobierno en el apoyo a la educación superior y la investigación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
Hay estimaciones de la industria que han calculado la deuda en US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Ad portas de que termine el plazo: las expectativas de cara al ingreso de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal
Al interior de las organizaciones sociales esperan que el Gobierno presente modificaciones, y que, por ejemplo, no se establezca en la ley el aporte exacto que costeará el fondo de sala cuna.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Primeras gestiones como liquidadora: Toesca agenda reuniones con aportantes de fondos de Sartor
“En estas reuniones les informaremos con detalle las gestiones realizadas a la fecha, explicaremos la situación de cada uno de los fondos, mostraremos las carteras y activos donde se encuentran invertidos los fondos, y pondremos esta información a disposición de los aportantes”, afirmó la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete