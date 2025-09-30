Trump dice que su gobierno está cerca de cerrar un acuerdo de US$ 500 millones con la Universidad de Harvard

La universidad y la administración han estado enfrentadas durante meses por miles de millones de dólares en financiamiento federal a la institución de la Ivy League.

El presidente Donald Trump dijo a periodistas que su administración está cerca de finalizar un acuerdo con Harvard este martes, en lo que podría desactivar una de las disputas más mediáticas entre su gobierno y el sistema educativo estadounidense.

“Todo lo que tienen que hacer es ponerlo en papel”, comentó Trump a la secretaria de Educación, Linda McMahon, durante la firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval. Momentos antes, había señalado que ya se había alcanzado un acuerdo.

“Van a pagar alrededor de US$ 500 millones y van a operar escuelas técnicas. Van a enseñar a la gente cómo hacer IA y muchas otras cosas”, afirmó Trump.

Harvard no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

La universidad y la administración han estado enfrentadas durante meses por miles de millones de dólares en financiamiento federal a la institución de la Ivy League. Si bien Trump inicialmente acusó a Harvard de no abordar el antisemitismo en el campus tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, la disputa se amplió para incluir acusaciones de sesgo político, escrutinio sobre sus vínculos con China y oposición a los esfuerzos de diversidad.

Trump había señalado previamente que ambas partes estaban cerca de un acuerdo, incluso cuando persistían divisiones significativas. En junio dijo que el pacto podría anunciarse en una semana, describiéndolo como “asombrosamente histórico y muy bueno para nuestro país”.

Este mes Harvard obtuvo una victoria legal importante cuando un juez determinó que el gobierno violó los derechos de libertad de expresión de la universidad al cortar más de US$ 2 mil millones en financiamiento para investigación.

Incluso mientras ambas partes negociaban un arreglo, la Casa Blanca intensificó la presión sobre la institución.

El lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU anunció que estaba remitiendo a Harvard a un proceso administrativo de suspensión y descalificación, una medida que excluiría a la universidad de celebrar contratos con todas las agencias gubernamentales o recibir cualquier financiamiento federal, incluidas becas de investigación y ayuda estudiantil.

La medida se produce poco más de una semana después de que US$ 46 millones en subvenciones federales previamente congeladas comenzaran a fluir nuevamente hacia la universidad de la Ivy League desde HHS, luego de que un juez de distrito dictaminara a comienzos de mes que la suspensión del financiamiento por parte de la administración Trump era ilegal. El gobierno señaló que apelará ese fallo.

El enfrentamiento de Trump con la institución de Cambridge, Massachusetts, desató un debate nacional sobre la libertad académica, la diversidad ideológica en los campus, el uso de la raza en las admisiones y contrataciones, y el papel del gobierno en el apoyo a la educación superior y la investigación.