Trump presiona por acuerdo entre Israel y Hamás mientras comienzan las negociaciones en Egipto

Una señal clave de avance en las negociaciones, que se realizan en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, será si Hamás libera a los cerca de 20 rehenes vivos que aún mantiene —junto con los restos de quienes han muerto— a cambio de que Israel libere a unos 2 mil prisioneros palestinos.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 14:20 hrs.

