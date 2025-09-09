Fuerzas de Israel lanzan un ataque contra altos líderes de Hamás en Qatar, elevando las tensiones con las naciones árabes

El petróleo se disparó tras los informes del ataque israelí en Qatar, que reavivó los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio que incrementará la prima de riesgo del crudo.

Israel llevó a cabo un ataque contra altos líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, intensificando la ya tensa confrontación entre el país y las naciones árabes por la guerra en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon este martes que habían llevado a cabo un "ataque de precisión" contra líderes del grupo militante respaldado por Irán, muchos de los cuales tienen su base en Doha. Se escucharon varias explosiones en la ciudad catarí, según informes de prensa, y Qatar afirmó que el ataque fue llevado a cabo por Israel, alegando que violaba el derecho internacional.

Israel ha estado combatiendo a Hamás en Gaza desde el mortal ataque del grupo militante contra el país en octubre de 2023. Qatar es un mediador clave entre Israel y el grupo palestino, designado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

