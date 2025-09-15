Trump propone que las empresas dejen de reportar resultados trimestrales y lo hagan cada seis meses
Trump comparó el proceso de reportes en EEUU con el de China, sugiriendo que Beijing contaba con un sistema más eficiente y rentable para las empresas en ese país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las empresas no deberían estar obligadas a presentar resultados de manera trimestral, y prefiere un esquema de seis meses que, según él, permitiría ahorrar tiempo y dinero a los negocios.
“Con la aprobación de la SEC, las empresas y corporaciones ya no deberían estar obligadas a ‘informar’ de manera trimestral (¡informes trimestrales!), sino a informar en una ‘base de seis (6) meses’”, dijo Trump en una publicación en redes sociales el lunes, en referencia a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). “Esto ahorrará dinero y permitirá a los directivos concentrarse en administrar adecuadamente sus compañías”.
Trump comparó el proceso de reportes en EEUU con el de China, sugiriendo que Beijing contaba con un sistema más eficiente y rentable para las empresas en ese país.
La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Trump, en su primer mandato en la Casa Blanca, también planteó que las empresas cambiaran sus informes trimestrales por un calendario de seis meses.
En 2018, la agencia pidió al público ideas sobre cómo equilibrar la reducción de costos para las empresas que cotizan en bolsa y la necesidad de que los inversionistas reciban información adecuada. El posible cambio a los requisitos de reportes trimestrales nunca se concretó.
El presidente de la SEC, Paul Atkins, no ha dicho si planea extender los plazos de presentación de informes de las compañías, pero ha sido un crítico frecuente de las divulgaciones que muchas empresas consideran excesivamente onerosas sin aportar beneficios significativos a los accionistas.
La agencia incluyó en su agenda regulatoria una posible propuesta para “racionalizar las prácticas de divulgación”, un tema potencialmente amplio que eventualmente podría abarcar diversas medidas.
