Trump dice que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido y respalda que OTAN derribe aviones rusos que violen espacio aéreo
La serie de incidentes en que aviones rusos han cruzado el espacio aéreo de los aliados de la OTAN ha generado preocupación y se produce mientras los socios europeos presionan a Trump para que tome medidas más firmes contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que los países de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo, ofreciendo así su apoyo a los aliados que han amenazado con una respuesta más dura tras las múltiples incursiones registradas en las últimas semanas.
“Sí, lo creo”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó al respecto durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el martes en Nueva York.
Cuando se le preguntó si EEUU respaldaría a sus aliados de la OTAN en tal situación, Trump respondió que “depende de las circunstancias” y elogió a la alianza militar por acordar aumentar el gasto en defensa.
“Estamos muy firmes con la OTAN. La OTAN ha dado un paso adelante. Ya sabe, cuando pasaron del 2% al 5%, fue una gran muestra de unidad”, afirmó sobre los nuevos objetivos de gasto militar.
Su comentarios, sin embargo, se produjeron horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, refutara la afirmación del primer ministro polaco, Donald Tusk, de que su país estaba dispuesto a derribar aviones extranjeros que entraran en su territorio.
Rubio dijo que no creía que nadie estuviera hablando “de derribar aviones rusos a menos que estén atacando”, en declaraciones a CBS News esta mañana.
La serie de incidentes en los que aviones rusos han cruzado el espacio aéreo de los aliados de la OTAN ha generado preocupación en el flanco oriental de la alianza y se produce mientras los socios europeos están presionando a Trump para que tome medidas más firmes contra el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra del Kremlin en Ucrania.
Territorio perdido
En una publicación en redes sociales, Trump criticó a Rusia por “luchar sin rumbo durante tres años y medio en una guerra que una verdadera potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”.
“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, declaró.
