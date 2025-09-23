Trump dice que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido y respalda que OTAN derribe aviones rusos que violen espacio aéreo

La serie de incidentes en que aviones rusos han cruzado el espacio aéreo de los aliados de la OTAN ha generado preocupación y se produce mientras los socios europeos presionan a Trump para que tome medidas más firmes contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que los países de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo, ofreciendo así su apoyo a los aliados que han amenazado con una respuesta más dura tras las múltiples incursiones registradas en las últimas semanas.

“Sí, lo creo”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó al respecto durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el martes en Nueva York.

Cuando se le preguntó si EEUU respaldaría a sus aliados de la OTAN en tal situación, Trump respondió que “depende de las circunstancias” y elogió a la alianza militar por acordar aumentar el gasto en defensa.

“Estamos muy firmes con la OTAN. La OTAN ha dado un paso adelante. Ya sabe, cuando pasaron del 2% al 5%, fue una gran muestra de unidad”, afirmó sobre los nuevos objetivos de gasto militar.

Su comentarios, sin embargo, se produjeron horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, refutara la afirmación del primer ministro polaco, Donald Tusk, de que su país estaba dispuesto a derribar aviones extranjeros que entraran en su territorio.

Rubio dijo que no creía que nadie estuviera hablando “de derribar aviones rusos a menos que estén atacando”, en declaraciones a CBS News esta mañana.

La serie de incidentes en los que aviones rusos han cruzado el espacio aéreo de los aliados de la OTAN ha generado preocupación en el flanco oriental de la alianza y se produce mientras los socios europeos están presionando a Trump para que tome medidas más firmes contra el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra del Kremlin en Ucrania.

Territorio perdido