Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Trump dice que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido y respalda que OTAN derribe aviones rusos que violen espacio aéreo

La serie de incidentes en que aviones rusos han cruzado el espacio aéreo de los aliados de la OTAN ha generado preocupación y se produce mientras los socios europeos presionan a Trump para que tome medidas más firmes contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 18:10 hrs.

Estados Unidos Trump OTAN
<p>Trump dice que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido y respalda que OTAN derribe aviones rusos que violen espacio aéreo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
4
Economía y Política

La Moneda promulgó la reforma a los notarios: las siete claves del nuevo sistema de nombramientos y el fin de los cargos vitalicios
5
Empresas

Fisco es el gran ganador del acuerdo Anglo-Codelco: se quedará con el 75% de lo generado por la nueva empresa
6
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
7
Empresas

Empresa que pagó millonario sueldo por error reclama tras absolución a trabajador: “El tribunal comete un grave error”
8
Empresas

La jugada digital de Sodimac Chile: duplicará su oferta y proyecta que un 20% de sus ventas provenga del e-commerce
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete