Trump se dirige al Memorial de Kirk mientras se intensifica la ira política

Los partidarios de Kirk prometen que su legado solidificará aún más el activismo político y el compromiso juvenil que él defendió como líder conservador, ayudando a sostener el movimiento MAGA.

El presidente Donald Trump se dispone a elogiar a Charlie Kirk como patriota y mártir cristiano el domingo, mientras el asesinato del activista político continúa galvanizando el apoyo conservador al presidente.

Ya, desde los capitolios estatales hasta la capital de la nación, el asesinato de Kirk el 10 de septiembre ha unido a los republicanos en torno a una serie de prioridades políticas, entre ellas investigar a los grupos liberales que, según ellos, fomentan la violencia, tomar medidas enérgicas contra la cobertura negativa e impulsar los esfuerzos de redistribución de distritos estatales destinados a asegurar más escaños republicanos en el Congreso.

Turning Point USA, la organización política fundada por Kirk, ha reportado decenas de miles de consultas de personas interesadas en fundar nuevas filiales en escuelas secundarias y universidades desde el asesinato. A Kirk se le atribuye haber impulsado la popularidad de MAGA y contaba con un gran número de seguidores entre los jóvenes republicanos.

“La ira concentrada, la ira justificada, dirigida por una causa justa, es uno de los agentes de cambio más importantes en la historia de la humanidad”, declaró el vicepresidente J.D. Vance el lunes en el podcast de Kirk. “Y vamos a canalizar toda la ira que sentimos por la campaña organizada que condujo a este asesinato para erradicar y desmantelar estas redes terroristas”.

No hay pruebas de que el presunto tirador de Kirk, Tyler Robinson, estuviera vinculado a redes terroristas o actividad política organizada. Los cargos penales presentados contra Robinson lo describen como un asesino solitario con ideas de izquierda y pro-LGBTQ. En mensajes de texto con su compañero de piso, Robinson dijo sobre Kirk: «Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar».

Vance, quien ha atribuido a Kirk su propio ascenso político, ha desempeñado un papel destacado tras la muerte del activista, escoltando sus restos a Arizona y presentando el podcast de Kirk como invitado. Vance tiene previsto hablar en el homenaje el domingo junto a Trump y una larga lista de funcionarios de la administración y líderes conservadores, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Se espera que decenas de miles de personas asistan al memorial “Construyendo un legado” en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el estado donde tiene su sede Turning Point y donde Kirk pasó la mayor parte de su vida adulta con su esposa, Erika, y sus dos hijos.

Erika Kirk, quien prometió que el movimiento de su esposo "será más fuerte, más audaz, más ruidoso y más grande que nunca", fue nombrada directora ejecutiva de Turning Point y ocupará un lugar destacado en el monumento.

En los últimos días ha rendido homenaje a Kirk y ha vinculado sin pruebas el tiroteo con la “violencia política de la izquierda radical”.

“Charlie Kirk fue una leyenda cuya fe, dedicación, valentía y patriotismo cambiaron el curso de la historia estadounidense”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. “El histórico movimiento MAGA (Hacer que Estados Unidos Vuelva a ser Grande) que Charlie impulsó y ayudó a liderar seguirá creciendo y fortaleciéndose tras su atroz asesinato, porque la gente quiere vivir como Charlie Kirk y continuar con valentía su noble misión”.

Comienzan las investigaciones

Los funcionarios de la administración Trump están preparando el terreno para medidas contra grupos de izquierda, desde investigaciones sobre crimen organizado hasta investigaciones sobre la exención de impuestos de estos grupos. Trump afirmó que planeaba designar a Antifa como organización terrorista. No está claro bajo qué marco legal actuaría el gobierno estadounidense, ya que Antifa es un grupo nacional y no tiene un liderazgo ni una organización política definidos. Designaciones similares se implementarán próximamente, según declaró Trump a la prensa el viernes.

“Vamos a investigar a las personas que financiaron Antifa, ver quiénes son, de dónde vienen y qué hicieron”, dijo Trump.

Mientras que el presidente y los republicanos del Congreso se han centrado en grupos de tendencia izquierdista, los ataques recientes han estado dirigidos a figuras públicas de todo el espectro político.

Los demócratas del Congreso han acusado a la administración Trump de explotar la muerte de Kirk para obtener beneficios políticos.