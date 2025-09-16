Washington confirma segundo ataque estadounidense a barco con drogas desde Venezuela

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que fuerzas armadas de su país llevaron a cabo un ataque contra una embarcación de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos, el segundo de este tipo contra un presunto barco narcotraficante en semanas recientes.

Trump dijo que tres hombres murieron en el ataque, y añadió que se realizó en aguas internacionales.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando del Sur”, publicó Trump en Truth Social.

“Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”, agregó.

La publicación también incluía un vídeo de casi 30 segundos, que parecía mostrar una embarcación en una masa de agua explotando y luego en llamas. Trump no aportó pruebas de su afirmación de que el barco transportaba drogas.