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Trump asegura que su guerra en Irán ha finalizado antes de 60 días

El argumento del mandatario tendría una interpretación que le permitiría a la Casa Blanca evitar la necesidad de solicitar la aprobación del Congreso.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 1 de mayo de 2026 a las 05:31 hrs.

Trump Estados Unidos guerra Irán Israel conflictos internacionales

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