La activa agenda del urbanista clave en la reconversión de Huachipato

Una intensa agenda público–privada realizará en Chile en los próximos días el arquitecto y urbanista español Alfonso Vegara, referente internacional en transformación territorial por su trabajo en ciudades como Bilbao, Medellín y Singapur, y que actualmente desarrolla la elaboración de un Plan Maestro Territorial que guíe el proceso de reconversión de Huachipato en la Región del Biobío junto a Grupo CAP, a un año del anuncio de suspensión indefinida de las operaciones siderúrgicas de la empresa.

La primera actividad del presidente de la Fundación Metrópoli en el país tendrá lugar este martes 19 de agosto como expositor principal en el encuentro “Ciudades Inteligentes: Un impulso para el desarrollo”, organizado por ICARE. Luego se reunirá en Concepción con el gobernador regional, Sergio Giacaman, y con el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra. También sostendrá encuentros con el equipo de CityLab Biobío, espacio de investigación creativa que aplica ciencia y tecnología para apoyar la toma de decisiones en desarrollo urbano, y visitará la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Biobío.

Su visita culminará el 22 de agosto en Talcahuano, liderando el foro “Huachipato: Territorio de Oportunidades” que reunirá a representantes del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil.