Caso Primus: Coeymans pide perdón a Raimundo Valenzuela y dispara contra Ignacio Amenábar en nueva declaración

A poco más de dos años de estallar la trama de cheques falsos que dio inicio al llamado Caso Primus, el exgerente general del factoring Primus Capital e imputado por la trama, Francisco Coeymans, prestó nuevamente declaración ante el Ministerio Público.

El exejecutivo de la firma, que permanece en Capitán Yáber desde noviembre tras su extradición desde Perú, se presentó este lunes ante el persecutor Felipe Sepúlveda en la Fiscalía de Las Condes y aprovechó la diligencia para retractarse de gran parte de las acusaciones que realizó en contra de la compañía, de su vicepresidente Eduardo Guerrero, y del presidente del directorio y controlador de la sociedad, Raimundo Valenzuela.

En el marco de su defensa y mediante distintas declaraciones, Coeymans sostuvo que tanto Guerrero como Valenzuela estuvieron en conocimiento del presunto fraude al interior de Primus denunciado en marzo de 2023, mientras que atacó con descalificaciones a los timoneles del factoring.

“Me arrepiento de los dichos en mi declaración anterior del 19 de diciembre del 2023 sobre el señor Valenzuela, las descalificaciones las realicé de manera irresponsable, no son ciertas y fueron realizadas en un momento de rabia y descontrol por todo lo que estaba sucediendo”, apuntó el imputado en un documento escrito que presentó en la diligencia.

En esta línea, sostuvo que “el ataque que hice contra Raimundo Valenzuela denostándolo y degradándolo, no estuvo bien, me arrepiento y pido perdón”. “Lo hice como un ataque personal, fue una reacción a las acusaciones que me realizaron y no se condice con la realidad, ni con mi experiencia con R. Valenzuela y E. Guerrero como directores y socios”, añadió.

Así, afirmó que el controlador de Primus “es un empresario ético, lo mismo que Guerrero, y se vieron involucrados en este problema por los hechos conocidos, pero muchos de ellos no son de mi responsabilidad como se ha dicho, y menos fueron planeados o realizados con el fin de perjudicar”.

Conocimiento de las operaciones

Además, negó que tanto Valenzuela como Guerrero estuvieran en conocimiento de los cheques falsos, “pero sí que existían operaciones de factoring no tradicional y créditos con los clientes imputados”.

“Tampoco tenían conocimiento de que habían operaciones de facturas de empresas con deudores sin iniciación de actividades”, agregó.

Con todo, “esas operaciones eran cuestionadas por Valenzuela y Guerrero y pedían constantemente bajar exposición y los convencíamos de cursarlas o las cursábamos bajo nuestras atribuciones”, apuntó.

Coeymans aclaró que el director de Riesgo y Estudios Corporativos de Primus, Ian Ukrow, “revisó y aprobó cada una de las operaciones, así como también las prórrogas realizadas y todas las operaciones con y sin giro desde agosto de 2022 en adelante, lo mismo el área legal que jamás fue engañada”.

Mientras que las operaciones fueron realizadas por Coeymans y el resto de los imputados “con el fin de mantener clientes, lo que fue un error pero jamás hubo otra intención, al menos de mi parte”.

“Jamás hubo una planificación o concierto determinado a defraudar a Primus o sus accionistas en forma desleal con ellos”, agregó.

Rol de Amenábar

Eso sí, para el exdirector comercial de Primus y también imputado en la causa, Ignacio Amenábar no hubo disculpas, y lo señaló como responsable del estallido del caso.

Según relató Coeymans, tras volver de Boston, Estados Unidos, por una emergencia médica de su hijo, “me encontré con mayores problemas, clientes nuevos que no conocía y con un Ignacio Amenábar encargado que había aprobado operaciones por su cuenta, sin mi conocimiento, ya que él podía aprobar por mí en el sistema por los directores cuando era necesario, pero insisto que esto se hacía así siempre y desde que Primus comenzó a operar”.

Más adelante en su declaración, ahondó en el eventual rol de Amenábar. “Fue el que ideó lo de las operaciones con cheques falsos, él los consiguió y luego pidió a MR (Marcelo Rivadeneira, imputado en la causa) que los ingresara a Primus a través de las sociedades creadas para estos efectos”, afirmó.

Mientras que aseguró que el exdirector comercial “realizó operaciones para su beneficio”. “Fue un error confiar y delegar responsabilidades en él de todo tipo”.

Y añadió: “Estaba desatado y reconozco y me arrepiento que me dejé influir y delegué gran parte de mi trabajo en él cuando empezaron los problemas”.