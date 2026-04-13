CMF publica norma que busca aumentar la liquidez y profundidad de la renta fija

La regulación elimina barreras en el mercado de repos y securitizaciones, en línea con los estándares de Basilea III.

Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una nueva normativa que elimina barreras regulatorias en los mercados de repos -acuerdos de recompra donde los bancos y entidades financieras intercambian activos-, y securitizaciones.

Esta norma es parte de la agenda de fesarrollo de mercado delineada por el consejo de la CMF y busca generar incentivos para aumentar la liquidez y profundidad del mercado de renta fija chileno, alineado con los estándares de Basilea III.

Según detalló el regulador, dichos cambios fueron sometidos a consulta pública y cuentan con el acuerdo previo del Banco Central.

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Ajustes

Con ello, la CMF explicó los dos grandes ajustes de la nueva normativa y que buscan eliminar fricciones del mercado.

En primer lugar, y en materia de operaciones repo, se “simplifica significativamente el tratamiento regulatorio para la determinación de requerimientos de capital por riesgo de crédito”.

En la práctica, esto implica que este tipo de operaciones podrán tener menores exigencias de capital. Según detalló el regulador, los ponderadores de riesgo podrían bajar hasta 10% e incluso llegar a 0% en ciertos casos, como cuando se realizan con contrapartes específicas o a través de entidades de contraparte central reconocidas por el regulador.

En materia de securitizaciones, la CMF introdujo por primera vez el concepto de “transferencia significativa de riesgo”, con el fin de establecer reglas claras sobre cuándo los bancos pueden considerar que efectivamente traspasan el riesgo de los créditos al mercado y, por lo tanto, reducir sus exigencias de capital.

“Un cambio especialmente relevante es la eliminación de la ponderación por riesgo de crédito de 1.250% en instrumentos securitizados retenidos”, plantea la normativa.

Así también, se flexibilizan los requerimientos para la emisión de mutuos hipotecarios endosables, “incentivando su uso como vehículo para dinamizar el mercado de securitizaciones”.

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Impacto esperado

La CMF señaló que la eliminación de fricciones regulatorias “genera incentivos directos para el desarrollo y la profundización de los mercados de repos y de securitizaciones, dos segmentos estratégicos para el crecimiento del mercado financiero y la gestión de liquidez por parte de la banca”.

En particular, sostuvo que el fortalecimiento de las securitizaciones podría facilitar la entrada de nuevos actores al financiamiento de créditos, aumentando la competencia y contribuyendo a una eventual reducción en los costos de financiamiento para hogares y empresas.