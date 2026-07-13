Inversión en proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 abren el apetito de los altos patrimonios
De la mano de la inmobiliaria Patagonland, un grupo de family offices está invirtiendo en dos proyectos habitacionales: uno en Quilpué y otro en Osorno.
Noticias destacadas
Un grupo de inversionistas de alto patrimonio, principalmente family offices, está comenzando a mirar un segmento poco habitual dentro de sus carteras: proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Aunque el mercado inmobiliario aún atraviesa un proceso de ajuste, algunos inversionistas de este segmento están optando por destinar recursos a desarrollos con demanda sólida y menores riesgos de comercialización, privilegiando estabilidad por sobre rentabilidades elevadas.
Bajo ese escenario, la inmobiliaria Patagonland estructuró dos proyectos habitacionales DS19 -uno en Quilpué y otro en Osorno- mediante sociedades independientes integradas por la propia empresa y un reducido grupo de inversionistas.
Según explicó a DF el gerente general de la firma, Diego Errázuriz, cada iniciativa cuenta con cuatro accionistas. “Son familias que nos acompañan hace muchos años, en inversiones en diferentes proyectos inmobiliarios”, sostuvo.
Dichos inversionistas no acceden a los beneficios propios del DS19 ya que su participación se circunscribe al desarrollo de los proyectos.
Los proyectos en camino
Estas dos iniciativas pertenecían originalmente a la inmobiliaria Pacal y fueron adquiridas por Patagonland.
Según Errázuriz, ambos desarrollos registraban un nivel de avance acotado y Patagonland será la encargada de concluir su construcción.
El proyecto que está ubicado en Quilpué, inició las obras y contempla 233 viviendas de dos y tres dormitorios.
Mientras que el desarrollo de Osorno considera 206 unidades y hoy se encuentra en proceso de cierre de contratos con la constructora, con el objetivo de iniciar su ejecución hacia fines de 2026.
Al tratarse de proyectos acogidos al DS19, las viviendas tienen precios fijos.
De acuerdo con la clasificación del Minvu, el segmento “vulnerable” el valor alcanza las UF 1.300 (cerca de $ 51 millones); para el segmento “emergente”, UF 1.500 (aproximadamente $ 59 millones); y para el “medio”, UF 2.500 (alrededor de $ 99 millones).
Consultado por el atractivo financiero de este tipo de iniciativas, Errázuriz sostuvo que “de alguna manera estos son proyectos de baja rentabilidad, pero también en un mercado con una demanda bastante más profunda”.
A su juicio, la principal fortaleza radica en el equilibrio entre riesgo y retorno. “Entonces, lo que uno hace es un balance entre riesgos que son asociados a la venta, y los retornos que a veces son más acotados”, afirmó.
Errázuriz agregó que ambos proyectos cuentan con una buena ubicación, acceso a servicios y se emplazan en ciudades donde existe una demanda relevante por este tipo de viviendas, factores que, a su juicio, respaldan la comercialización de las unidades.
Además de los indicadores tradicionales de retorno, como la relación riesgo-precio, sostuvo que los inversionistas encuentran un incentivo adicional en este tipo de desarrollos, como por ejemplo, colaborar en reducir el déficit habitacional que actualmente enfrenta el país.
La apuesta de Patagonland
Si bien la inmobiliaria ya había participado anteriormente como inversionista en proyectos DS19, esta es la primera vez que asumió el rol de gestor y estructurador de este tipo de iniciativas.
Para ello, la inmobiliaria se asesora de Eva Gestores, firma especializada en este segmento y cuya plana ejecutiva está integrada por exejecutivos de la inmobiliaria Ecomac, ligada al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
De acuerdo con Errázuriz, su entrada a este negocio busca entregar mayor certeza respecto de la construcción y término de proyectos que ya cuentan con demanda, facilitando el acceso a viviendas y contribuyendo al desarrollo de los barrios.
“Un valor especial es poder colaborar con familias que hace mucho tiempo esperan porque se termine su vivienda”, aseguró.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario
La secretaría encabezada por Iván Poduje retrasó ahora para el 24 de julio la fecha para contestar las observaciones a su propuesta de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete