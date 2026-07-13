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Inversión en proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 abren el apetito de los altos patrimonios

De la mano de la inmobiliaria Patagonland, un grupo de family offices está invirtiendo en dos proyectos habitacionales: uno en Quilpué y otro en Osorno.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Sofía Fuentes Banca Inmobiliario inversiones
<p>Inversión en proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 abren el apetito de los altos patrimonios</p>

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