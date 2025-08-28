Las cifras del turismo invernal, según Transbank: Región Metropolitana anota mayores transacciones lideradas por brasileños
A nivel de cantidad de transacciones, Brasil se colocó en el primer lugar con 24,3% del total.
Este jueves, Transbank, la mayor empresa de adquirencia del mercado, dio a conocer las cifras que arrojó el turismo de vacaciones de invierno.
A nivel regional, la Región Metropolitana sobresaltó con un 74% del total de transacciones por parte de los turistas y un 78,4% de los montos de venta; le siguió Valparaíso, con un 6,5% de las transacciones y un 4,8% de los montos. Y en tercer lugar, la región de Los Lagos representó el 3,6% de los pagos realizados.
En tanto, el consumo estuvo liderado por tres nacionalidades por transacciones, con los turistas brasileños liderando (24,3% del total), seguido por Estados Unidos (21,6%) y Argentina (21,4%).
Sin embargo, cuando se trata de montos de venta, este orden varía y Estados Unidos se posicionó en el primer lugar con el 23,9%. Por detrás está Argentina y en tercer lugar, Brasil.
Tarjetas de crédito
Para los turistas, el medio de pago favorito fueron las tarjetas de crédito, tanto a nivel de transacciones como en montos de ventas, según el consumo realizado con plásticos de origen extranjero.
En esta línea, el plástico de crédito representó el 59,1% de las transacciones, seguido por débito con 32,8% y los prepago se posicionaron con 8,1% de los pagos realizados.
A nivel de montos de venta, las tarjetas de créditos se quedó nuevamente con el primer lugar, pues registró 77,1% del total, mientras que las de débito anotó 18,9% y en tercer lugar, los plásticos de prepago con 4,1%.
Asimismo, los hoteles se posicionaron como el rubro de mayor consumo por parte de los extranjeros, ya que alcanzó 21,5% de los montos de transacciones con tarjetas extranjeras. Le siguieron las tiendas de vestuario y calzado con 14% y las líneas aéreas con 11,3%.
Turismo al alza
El sector de turismo y entretención también vio reflejado este aumento durante los meses de junio y julio, en comparación con el período de abril y mayo de este año.
Por ejemplo, las transacciones incrementaron 22,6%, mientras que los montos de venta crecieron 11,7%.
El subsector de este rubro que alberga servicios como centros de invierno, cafeterías, turismo de aventuras y centros de eventos, fue el que mostró un mayor crecimiento con 70,5% respecto a los dos meses previos.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
