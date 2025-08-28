Las cifras del turismo invernal, según Transbank: Región Metropolitana anota mayores transacciones lideradas por brasileños

A nivel de cantidad de transacciones, Brasil se colocó en el primer lugar con 24,3% del total.

Este jueves, Transbank, la mayor empresa de adquirencia del mercado, dio a conocer las cifras que arrojó el turismo de vacaciones de invierno.

A nivel regional, la Región Metropolitana sobresaltó con un 74% del total de transacciones por parte de los turistas y un 78,4% de los montos de venta; le siguió Valparaíso, con un 6,5% de las transacciones y un 4,8% de los montos. Y en tercer lugar, la región de Los Lagos representó el 3,6% de los pagos realizados.

En tanto, el consumo estuvo liderado por tres nacionalidades por transacciones, con los turistas brasileños liderando (24,3% del total), seguido por Estados Unidos (21,6%) y Argentina (21,4%).

Sin embargo, cuando se trata de montos de venta, este orden varía y Estados Unidos se posicionó en el primer lugar con el 23,9%. Por detrás está Argentina y en tercer lugar, Brasil.

Tarjetas de crédito

Para los turistas, el medio de pago favorito fueron las tarjetas de crédito, tanto a nivel de transacciones como en montos de ventas, según el consumo realizado con plásticos de origen extranjero.

En esta línea, el plástico de crédito representó el 59,1% de las transacciones, seguido por débito con 32,8% y los prepago se posicionaron con 8,1% de los pagos realizados.

A nivel de montos de venta, las tarjetas de créditos se quedó nuevamente con el primer lugar, pues registró 77,1% del total, mientras que las de débito anotó 18,9% y en tercer lugar, los plásticos de prepago con 4,1%.

Asimismo, los hoteles se posicionaron como el rubro de mayor consumo por parte de los extranjeros, ya que alcanzó 21,5% de los montos de transacciones con tarjetas extranjeras. Le siguieron las tiendas de vestuario y calzado con 14% y las líneas aéreas con 11,3%.

Turismo al alza

El sector de turismo y entretención también vio reflejado este aumento durante los meses de junio y julio, en comparación con el período de abril y mayo de este año.

Por ejemplo, las transacciones incrementaron 22,6%, mientras que los montos de venta crecieron 11,7%.

El subsector de este rubro que alberga servicios como centros de invierno, cafeterías, turismo de aventuras y centros de eventos, fue el que mostró un mayor crecimiento con 70,5% respecto a los dos meses previos.