Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen

El perfil que se busca es el de un actor con experiencia en el mercado y uno de los consensos que existe es que el consejo requiere tener un abogado entre sus miembros.

Por: Equipo Finanzas

Publicado: Lunes 26 de enero de 2026 a las 20:30 hrs.

<p>Hay quienes mencionan a la comisionada de la CMF Catherine Tornel para llegar a la presidencia. El abogado y exministro Gerardo Varela habría declinado por motivos personales. El abogado José Miguel Ried es uno de los que corre con ventaja en la carrera por la CMF.</p>

