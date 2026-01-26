Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen

Hay quienes mencionan a la comisionada de la CMF Catherine Tornel para llegar a la presidencia. El abogado y exministro Gerardo Varela habría declinado por motivos personales. El abogado José Miguel Ried es uno de los que corre con ventaja en la carrera por la CMF.

El perfil que se busca es el de un actor con experiencia en el mercado y uno de los consensos que existe es que el consejo requiere tener un abogado entre sus miembros.

Luego de haber designado a los ministros que acompañarán al Presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, una de las decisiones que concentra la atención de la industria financiera es quién se convertirá en el nuevo presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Distintas fuentes señalaron que el perfil al que estarían apostando en el entorno del mandatario electo sería el de un abogado y que la característica principal es que sea alguien con giro “pro mercado” y con experiencia en el sector privado.

Quienes conocen las tratativas aseguraron que se ha hecho eco en el equipo de Kast la necesidad que han levantado algunos técnicos de que el consejo tenga entre sus integrantes al menos un abogado.

José Miguel Ried, socio del estudio Ried Fabres, sería uno de los que corre con ventaja.

Ried ha centrado su práctica en asesorar a entidades reguladas del mercado financiero, incluyendo bancos, corredoras de bolsa, sociedades securitizadoras y administradoras de fondos y cuenta con experiencia en asuntos de derecho administrativo asociados al mercado de valores, prevención de lavado de activos y otras materias regulatorias.

Con el cambio de presidente, se espera ver otros ajustes al interior de la entidad. En octubre se deberán nombrar los reemplazos de los comisionados Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, a quienes se les vence su período.

Adicionalmente, fue miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda en Piñera I y ha participado en mesas de trabajo de la CMF para la dictación de las normas sobre gobiernos corporativos aplicables a sociedades anónimas abiertas.

Según pudo constatar DF, una opción que se barajó fue la del abogado y exministro Gerardo Varela, quien por razones de carácter personales, habría declinado asumir el cargo.

Tampoco habría estado disponible el abogado y socio de Barros & Errázuriz, Javier Díaz.

Cercanos al proceso de búsqueda del reemplazante de la actual presidenta de la CMF, Solange Berstein, plantearon que también hay otras alternativas sobre la mesa.

Por ejemplo, la actual comisionada Catherine Tornel, cuyo rol en el consejo es evaluado positivamente por la derecha. En caso de ser la elegida, el diseño implicaría reemplazar su cupo de comisionada por un abogado.

Hay quienes también mencionan otras cartas, como el histórico exgerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, y el gerente general de la Bolsa Electrónica, Juan Carlos Spencer.

Junto con el cambio de presidente, se espera ver otros ajustes en la entidad en roles claves. En octubre se deberán nombrar los reemplazos de los comisionados Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, a quienes se les vence su período.