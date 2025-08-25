Mastercard ficha a exSantander e Itaú como vicepresidente de Instituciones Financieras

Como parte de su estrategia para seguir fortaleciendo el equipo regional, anunció el nombramiento del Duilio Monteiro de Carvalho.

Como parte de su estrategia para seguir fortaleciendo el equipo regional, Mastercard anunció el nombramiento de su nuevo vicepresidente de Instituciones Financieras para Chile, Duilio Monteiro de Carvalho.

La incorporación responde al plan de expansión de la firma para fortalecer sus alianzas con el sector financiero chileno y potenciar la adopción de soluciones de pago innovadoras en el país.

Sobre su ingreso, el country manager de Mastercard Chile, Thiago Dias, afirmó que “la llegada de Duilio será un aporte significativo al desarrollo que estamos focalizando en el país. Su liderazgo y enfoque en la innovación y el desarrollo de equipos de alto rendimiento serán un activo invaluable para la compañía en su continuo compromiso con la excelencia y la expansión en el mercado chileno”.

En su perfil de Linkedin, Monteiro de Carvalho afirmó, que “después de más de 20 años en el sector bancario en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, vuelvo a Chile para ser parte de una misión: impulsar la innovación y la inclusión financiera a través de soluciones de pago que transforman vidas”.

15 años en el sector bancario

La nueva integración de Mastercard se desarrolló recientemente en el BCP en Perú y su filial en Bolivia, como gerente de banca minorista y también de gestión de relaciones con clientes (CRM por sus siglas en inglés).

En el territorio nacional, Monteiro de Carvalho trabajó como subgerente de inteligencia comercial y CRM en Banco Santander durante seis años hasta el 2017. Luego fue jefe de la misma área en el Banco Itaú por siguientes tres años siguientes.