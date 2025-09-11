Principales bancos privados del país registran un aumento en sus utilidades durante agosto

Banco de Chile encabezó el listado de ganancias del sector con $ 829.577 millones, mientras que Santander Chile anotó el mayor salto con un crecimiento de 44,7% en un año.

Durante la jornada de este miércoles, Banco de Chile, Santander, Bci e Itaú informaron sus resultados preliminares correspondientes a agosto de este año.

Entre las principales firmas bancarias del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las ganancias del sector, con $ 829.577 millones al octavo mes de 2025.

Para la firma ligada al grupo Luksic y Citi significó un leve incremento en el desempeño en utilidades en el período de un año, con un crecimiento de 2,15% respecto al cierre de agosto de 2024, cuando reportó beneficios por $ 812.120 millones.

En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus ganancias fue Santander Chile. La firma española publicó que al octavo mes de 2025 recaudó $ 707.744 millones, enlistándose como la segunda entidad con mayores utilidades, luego del Banco de Chile.

Con ello, exhibió un alza de 44,7% en doce meses, ya que al mismo mes del año pasado, la empresa alcanzó ganancias por $ 489.086 millones.

Por su parte, Bci generó beneficios por $ 681.656 millones, lo que representó un aumento de 19,9% si se compara con el informe de agosto de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $ 568.682 millones.

Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 280.853 millones. En el período de un año, la empresa registró un alza de 10,6%, versus los $ 253.822 millones que generó a julio de 2024.