Tarjetas de crédito registran alza de 3,2% en un año
Tras un 2024 en terreno negativo, el negocio de tarjetas de crédito bancarias anotó un alza respecto a la cantidad de plásticos con operaciones.
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al cierre de mayo de 2025 se registraron 7.276.408 de tarjetas con operaciones, lo que significó un alza de 3,2% en 12 meses. Al comparar el quinto mes del año pasado con mayo de 2023, el producto cayó 1,2%.
En el caso de las marcas, Mastercard anotó un incremento en la cantidad de plásticos con operaciones. A mayo de este año, la firma declaró en el regulador 4.931.936 tarjetas, es decir, experimentó un alza de 3,1% en un año. Mientras que, desde el quinto mes de 2023 al mismo mes de 2024, el producto cayó 1,38%.
Asimismo, el número de compras con tarjetas de crédito de la firma anotó un crecimiento de 13,7% en 12 meses.
