Transbank cierra área de fuerza de venta indirecta: 150 trabajadores subcontratados quedan fuera
La decisión responde a la estrategia de fortalecimiento organizacional que la compañía se encuentra desarrollando.
Transbank continúa experimentando cambios luego de la llegada de Sergio Ávila a la gerencia general de la empresa y la aceleración del proceso de venta a Scotiabank.
En los últimos días, el área de fuerza de venta indirecta, es decir, las personas dedicadas a la venta de dispositivos POS a través de terceros intermediarios, sufrió recortes y cerró por completo. Así, 150 trabajadores subcontratados del área de ventas fueron despedidos.
Consultados por DF, la empresa explicó que “esta decisión responde a la estrategia de fortalecimiento organizacional que la compañía se encuentra desarrollando, la cual tiene como objetivo seguir enfrentando de manera exitosa los desafíos actuales y futuros del negocio".
Los otros ajustes
Este cambio se suma a la salida de una serie de ejecutivos de la primera línea de la empresa de adquirencia. La última salida fue la del gerente de la división de negocios y productos de Transbank, Ricardo Blümel.
Asimismo, en septiembre de 2025, el gerente de la división comercial, Guillermo González dejó Transbank luego de cuatro años en la empresa. Al ejecutivo se sumó la gerente de la división de riesgo, María Mercedes Mora, quien ocupó 10 años el cargo y más de 15 en Transbank.
Además, en agosto, la gerenta divisional de administración, finanzas y procesos, Andrea Álvarez, renunció a la entidad luego de cuatro años, para incorporarse como CFO de Tenpo.
