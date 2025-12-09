Tras superar a Santander en el negocio hipotecario, BancoEstado lanza campaña con tasas desde 3,18%

Hace un mes, BancoEstado movió el tablero de la industria al desplazar a Banco Santander del primer lugar en el negocio hipotecario, situación que no ocurría desde 2010.

Ahora, la entidad lanzó este martes una campaña que ofrece financiamiento para viviendas nuevas y usadas con tasas fijas, plazos de hasta 30 años, incluyendo condiciones preferentes para el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes).

En el caso de la oferta comercial con Fogaes, la tasa fija comienza en 3,18% por un plazo 30 años, en aquellos proyectos que califiquen con los requisitos de eficiencia energética (nueva ecovivienda), como también, para las personas cuyo empleador abone su remuneración en una cuenta de BancoEstado. "Estamos hablando de un universo del 40% de la venta que hacemos como BancoEstado”, aseguró el gerente de ahorro y vivienda de la entidad, Marcelo Hiriart.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el caso de las viviendas nuevas que califiquen bajo las UF 4.000, es decir, créditos que acceden con el subsidio estatal -y no cumplen con los demás criterios mencionados-, la oferta comienza en 3,29% anual por hasta 30 años.

Para aquellos hogares que no califiquen al subsidio, es decir, que superen las UF 4.000, la oferta de BancoEstado comienza con una tasa de interés de 3,99%. Se requiere que la propiedad cumpla con los estándares del producto “nuevo ecovivienda”, independiente si es nueva o usada.

Para quienes abonen su remuneración en el banco y compren una propiedad que califique como Ecovivienda, independiente si es nueva o usada o pertenezca a un proyecto inmobiliario financiado por BancoEstado, la tasa será de 4,09%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por último, la tasa base será de 4,19% si la persona desea una casa nueva sobre las UF 4.000 o todas las viviendas usadas independiente de su valor, donde el financiamiento máximo de este segmento será de 80% del valor de la propiedad.

“Queremos dar tranquilidad para que las personas puedan comprar tranquilas y elegir bien, por lo tanto, esta tasa estará hasta el 6 de febrero de 2026 y si el cliente elige esta tasa con BancoEstado puede estipular hasta el 31 de marzo de 2027”, aclaró Hiriart.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Casaverso

En la misma instancia, BancoEstado lanzó su nueva plataforma digital: Casaverso, para facilitar la búsqueda de viviendas nuevas, ya que la página web permite buscar y filtrar propiedades de las inmobiliarias que participan, que actualmente son ocho, con 100 proyectos, tanto en Santiago como en regiones.

Además, la plataforma incluye una asistente digital que trabaja con inteligencia artificial para simplificar el proceso de búsqueda. Por otro lado, en la página se puede simular el crédito, incluso optando con el subsidio a la tasa de interés de crédito hipotecario.

En esta línea, la gerenta general de créditos de BancoEstado, María Soledad Ovando, aseguró que esta es una primera etapa y que para el futuro buscan sumar nuevas inmobiliarias y aumentar progresivamente su cobertura territorial. Además, se incorporará un módulo de viviendas usadas y corredores para ampliar la oferta.