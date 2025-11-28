BancoEstado alcanza liderazgo en hipotecarios por primera vez desde 2010 tras superar las colocaciones de Santander
Mientras las colocaciones para la vivienda de la estatal crecen a un ritmo de doble dígito, el banco de capitales españoles está en un proceso de redistribución de su cartera, después de ocupar un indiscutido primer lugar durante más de una década en este segmento.
Noticias destacadas
Fiel a su vocación pública y en un contexto marcado por estímulos gubernamentales, el Banco del Estado de Chile retomó el número uno en el ranking de volumen de hipotecarios, después de estar más de una década sobrepasado por el Santander.
BancoEstado registró $ 17,58 billones (millones de millones) en colocaciones para la vivienda al cierre de octubre, con un alza de más de 10% interanual. Esto representa casi un quinto del segmento en todo el sistema bancario, y lo deja ligeramente sobre los $ 17,46 billones del Santander, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero.
La última vez que la estatal registró una cartera mayor a la del prestamista de capitales españoles fue en noviembre de 2010. Posteriormente Santander impulsó un liderazgo indiscutido, pero en el último tiempo empezó a redistribuir sus segmentos, también subsanando el deterioro en la calidad de sus hipotecarios.
Fuerte expansión
"Producto del avance del subsidio crédito para la vivienda con el subsidio Fogaes a la tasa de interés, BancoEstado ha otorgado a octubre 26 mil créditos para la vivienda, dándole a la entidad un lugar de liderazgo en el sistema bancario", dijo a DF el banco estatal.
El gerente general ejecutivo de BancoEstado, Óscar González, sostuvo que este hito reafirma el sentido de la banca pública. "BancoEstado construye futuro y equidad. Su acción estabilizadora, su red territorial única -con presencia en el 100% de las comunas del país- y su compromiso con políticas inclusivas permiten que cada crédito hipotecario otorgado sea también una inversión en el desarrollo de Chile”, manifestó.
Y citó algunos números que evidencian esta trayectoria: el año pasado concentró un tercio del número de créditos para la vivienda, y alcanzó un crecimiento real de 5,6%, muy por encima del promedio de la industria. Desde 2022, ha financiado más de 100 mil viviendas.
BancoEstado no sólo ha incrementado a ritmo sostenido el volumen de esta clase de activos, sino que también en este rubro ha mejorado el costo de riesgo, expresado como stock de provisiones por riesgo de crédito sobre el total de colocaciones.
Esto se explica principalmente por una cartera con mayor madurez, lo que implica un menor nivel de riesgo crediticio, junto con una menor incidencia de morosidad, lo que refuerza la solidez del portafolio y reduce la necesidad de mayores provisiones bajo la metodología estándar, según fuentes con conocimiento del tema.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete