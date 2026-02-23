Acción de Novo Nordisk se desploma por débil resultado de nuevo medicamento

La empresa farmacéutica Novo Nordisk llegó a caer este lunes más de 15% en la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca.

Lo anterior, luego de que se conocieran los resultados de los ensayos clínicos de CagriSema, el nuevo medicamento de la firma danesa para combatir la obesidad.

En detalle, las acciones de la compañía retrocedieron con fuerza luego de que los resultados del estudio arrojaran un desempeño por debajo de las expectativas iniciales.

La situación se generó luego que el nuevo fármaco de Novo Nordisk produjera una pérdida de peso promedio inferior frente a la tirzepatida de su competidora estadounidense Eli Lilly.

En específico, el nuevo medicamento de la danesa -que se espera podría ser aprobado a fines de este año para su comercialización- habría arrojado una pérdida de peso de 23% frente al 25% de la terapia de su rival.

En tanto, los títulos de Eli Lilly mostraban una realidad a la inversa. El rival de Novo Nordisk subió cerca de 4% en la Bolsa de Nueva York.