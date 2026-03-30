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Administrador de fondos y gestor de inversiones: la separación de roles que proponen las AGF para la industria

Fue propuesto por la Acafi como medida para impulsar el desarrollo del negocio. Desde el mercado ven efectos positivos en ingreso de nuevos actores y transparencia.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

Bolsa chilena Asegurador AGF inversiones Cristóbal Muñoz KPMG Fondos de inversión
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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