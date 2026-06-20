Alza AGF apuesta por el sector inmobiliario con créditos privados a Socovesa y Eurocorp por más de US$ 20 millones

Dos fondos de la AGF entregaron financiamiento con casas y departamentos como garantía a los prestamistas.

Los fondos de deuda privada están ganando espacio en los balances de las compañías y, en el sector inmobiliario, se posiciona como una alternativa de financiamiento.

Una de las últimas gestoras en redoblar su apuesta por el segmento fue Alza AGF, con créditos con garantía inmobiliaria por más de US$ 20 millones en total a Socovesa y Eurocorp.

“Las ventas de viviendas en la Región Metropolitana crecieron un 19% en el primer trimestre respecto al año anterior, y la Cámara Chilena de la Construcción proyecta un alza cercana a 20% en ventas a nivel nacional para el año completo, llegando a más de 60.000 unidades, niveles no vistos desde 2019”, destacó el portfolio manager de deuda privada de Alza, Enzo Folch, en un newsletter de la firma.

Agregó que “la inversión total en construcción crecería un 4,8% según el último Informe de Macroeconomía y Construcción. La recuperación es real”.

En 2023, Alza AGF estructuró una línea de crédito para Socovesa y que fue financiada por el fondo “Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria” del brazo de activos alternativos de LarrainVial, Activa. El máximo de deuda que tomó la compañía del fondo fue de unos UF 350 mil.

Préstamos y garantías

Los créditos fueron entregados a través de dos de los fondos de Alza: “Deuda Privada V” y “Deuda Privada VI”. Entre sus aportantes están vehículos de Falcom, MBI y Toesca y la aseguradora Consorcio.

Deuda Privada V otorgó dos préstamos por un total de UF 243.754, equivalentes a unos $ 10.220 millones o US$ 11,33 millones, con vencimiento a noviembre de este año. La deuda está garantizada en 32 casas de proyectos en Chillán y Los Ángeles, 16 departamentos en Puerto Montt, y 26 departamentos en Santiago.

Por su parte, el fondo Deuda Privada VI otorgó un crédito por UF 217.879, equivalente a $ 9.135 millones o US$ 10,12 millones, garantizado en 193 unidades del edificio de departamentos Rosas 1444, en Santiago Centro.