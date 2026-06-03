Los honorarios de los asesores de inversión están cambiando de modelo, según experto de BlackRock

El head de wealth management y family offices para Latinoamérica de la firma, Francisco Rosemberg, afirmó que la nueva tendencia de la industria es un cobro denominado "fee based".

Francisco Rosemberg pasa buena parte del año arriba de un avión. Desde su base en Estados Unidos, el director de wealth management y familly offices para Latinoamérica de BlackRock viaja todos los meses por la región y en una de esas escalas, volvió a Chile.

En conversación con DF, indicó que el negocio de banca privada aún tiene mucho espacio para crecer, dado que están dejando atrás la lógica de ofrecer productos financieros aislados para avanzar hacia una construcción integral de portafolios.

Rosemberg apuntó que el principal cambio está en la forma en que se cobra la asesoría. Según el ejecutivo, cada vez más actores de la región están transitando desde esquemas basados en recomendaciones financieras que podían incentivar la elección de instrumentos menos eficientes hacia un cobro más explícito sobre el patrimonio administrado de un cliente.

Lo anterior, se denomina "fee based" (basado en honorarios) donde los asesores financieros cobran una tarifa directa a los clientes en lugar de recibir comisiones por vender productos, volviendo más atractivo construir carteras con instrumentos más baratos y mejor alineados con los intereses de los clientes.

- ¿Cuál es el principal cambio que está observando BlackRock en la industria de wealth management en Latinoamérica?

- Si hay algo que se está acelerando enormemente es el movimiento hacia un modelo fee based. Es un esquema más transparente, donde está muy claro el tipo de cobro por asesoría que da el área de wealth management o un asesor con la utilización de productos extremadamente eficientes en costos, ya sea ETF, fondos activos, entre otros.

Asimismo, al wealth manager, le permite cumplir su rol fiduciario y escalar de manera más consistente su negocio; y tiene un portafolio modelo o varias carteras recomendadas en vez de tener un portafolio distinto para cada tipo de cliente. Esa tendencia se está acelerando en el área, excluyendo family offices dado que ellos, por naturaleza, ya funcionan así.

- ¿Qué rol están tomando los ETF en los portafolios de grandes patrimonios?

- En este mundo de fee based, donde hay un foco muy importante en costos, hay un movimiento "barbell", donde la parte líquida generalmente ha ido a ETF, mientras que la parte de alfa va hacia el mercado ilíquido.

Para la exposición en mercados públicos, en general, se utilizan ETF de bajo costo, y se hace gestión activa con esos instrumentos pasivos.

La nueva etapa

- ¿Cómo están entrando los mercados privados en las carteras de wealth management?

- Los mercados privados, que históricamente por estructura y mínimos eran utilizados por institucionales o de muy alto patrimonio, hoy se están haciendo más accesibles para inversionistas tradicionales.

Estas estructuras permiten menores montos mínimos, no tener necesidades de llamados de capital y estar invertido desde el día uno. El mayor beneficio ha sido una operatividad y una experiencia de inversión más simple.

- Después de los portafolios modelo, ¿cuál es el próximo paso de sofisticación?

- Lo que se está viendo en inversionistas de alto patrimonio son los esquemas segregated managed accounts, que son estrategias de activos individuales que permiten un mayor grado de customización. Es un instrumento que ha crecido agresivamente en Estados Unidos desde 2020. Se duplicó este tipo de estrategias y hoy está aproximadamente en US$ 3,8 trillones, creciendo 15% anual.

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Chile y los family offices

- ¿Qué lugar ocupa Chile dentro del mercado regional de family offices?

- Chile es uno de los mercados más avanzados de family offices ya hace varios años. Cuando hablo de estas tendencias, estos actores lideran muchas de las cosas que hoy se están viendo en el mundo de wealth management.

Destaco la profesionalización y gobernanza que hemos visto en este tipo de instituciones en Chile y también portafolios extremadamente sofisticados.

¿Qué tan sofisticado es el cliente chileno frente a otros países de la región?

- Chile es muy avanzado. Es uno de los segmentos de family offices más avanzados en penetración de activos alternativos y muy competitivo a la hora de invertir y tratar de maximizar el retorno utilizando instrumentos eficientes.

Una de las grandes medidas es tener benchmark bien claros, buenas políticas de inversión, equipos para inversión internacional y local, y una buena división por asset class.

Dicho eso, la región también ha hecho un catch up importante. El avance que veíamos hace 10 años era mucho mayor al que vemos hoy, no porque Chile no siguió creciendo, sino porque en otros mercados se ha avanzado muchísimo.