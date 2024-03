Boeing no despega en la bolsa y sus turbulencias empujan a Airbus, que alcanza su mejor momento bursátil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Boeing continúa sufriendo en la bolsa luego de que uno de sus aviones 737 MAX perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo el pasado 5 de enero. En lo que va de 2024, la acción del fabricante de aeronaves ha caído un 29,84%, a US$ 183,4 por título al cierre de esta edición.

A más de dos meses, el incidente se tradujo en una serie de cuestionamientos del regulador aeronáutico de Estados Unidos, la paralización de las unidades del modelo que estaban operando y una turbulencia corporativa. Esto, además de resurgir las dudas en torno al fabricante aeronáutico por accidentes en años anteriores, dos de los cuales fueron fatales.

Del escenario, se asoma un claro ganador: Airbus, el fabricante de aviones francés -listado en la bolsa de París- que se ubica como la más grande competencia de Boeing en la industria aeronáutica comercial.

La diferencia en sus rendimientos en la bolsa ha sido notoria. Mientras la estadounidense se hunde casi un 30%, la francesa ha escalado un 16,44% a EUR 162,76 (US$ 177,16) por acción.

Así, la diferencia entre sus valores en bolsa se encuentra en su mayor punto desde que Airbus comenzó a cotizar en la bolsa en el año 2000, destacó Bloomberg. En tanto, hasta 2022 Boeing lideraba sobre la francesa.

Ahora Airbus registra una capitalización bursátil de US$ 140.041 millones, un 22,4% (unos US$ 28.250 millones) más que Boeing y sus US$ 111.789 millones en valor.

Más allá del desempeño en la bolsa, la diferencia también se ha dado en los negocios. En los primeros dos meses del año, Boeing ha entregado 54 aviones, mientras que Airbus se anota con 79 unidades en el período.

Con todo, Deutsche Bank dio cuenta que para Airbus, “los próximos meses serán decisivos para mostrar un aumento de los niveles de producción y entregas”.

Desde la firma destacaron que en los últimos tres meses (desde diciembre del 2022 a febrero de 2024), la compañía francesa entregó un total de 191 aviones, un aumento de 16% respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el rendimiento de las entregas del presente año “coincide exactamente con los niveles de 2022”. En ese contexto añadieron: “es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la capacidad de Airbus para alcanzar o superar sus objetivos” para este 2024.

Recomendaciones

A pesar de su mal presente en bolsa, una serie de firmas financieras y bancos de inversión muestran perspectivas positivas para la acción de Boeing.

Citi y Jeffries recomendaron comprar los títulos de la compañía con precios objetivos de US$ 263 y US$ 300, respectivamente. Por su parte, Barclays llamó a mantener la acción a un valor de US$ 235 por título.

Para Airbus, Goldman Sachs llamó a comprar acciones de la francesa a un precio objetivo de EUR 182 por papel.