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IPSA abre plano sobre los 11.000 puntos, mientras Wall Street sube por señales de menor inflación en EEUU

El selectivo local avanza apenas 0,07% en los primeros negocios de este miércoles.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 09:44 hrs.

Bolsa chilena Wall Street José Tomás Rodríguez
<p>IPSA abre plano sobre los 11.000 puntos, mientras Wall Street sube por señales de menor inflación en EEUU</p>

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