Bolsa chilena abre con ganancias y el IPSA retoma los 10.200 puntos tras nuevo recorte de tasas de la Fed
Pensando en Wall Street, lo que pone la música este jueves son los decepcionantes resultados de Oracle, un importante player del mundo de la Inteligencia Artificial, cuyas acciones se hundían 12% en la preapertura.
La Bolsa de Santiago subía en los primeros negocios de este jueves, ya que la Reserva Federal (Fed) dio impulso a la renta variable con nuevo alivio monetario y un tono general que el mercado interpretó como flexible.
El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.200,80 puntos esta mañana, con el liderazgo de SQM-B (1,5%), Latam (0,9%) y Enel Américas (0,8%). Son las primeras reacciones del IPSA a los mensajes de una Fed que se vio más disponible a seguir relajando los créditos. Ahora los agentes se preparan para el balotaje del domingo.
La Fed bajó las tasas por tercera reunión consecutiva, y señaló un recorte para el próximo año. La posterior conferencia de prensa dejó optimista al mercado, que de hecho espera dos recortes para 2026. El banco central también elevó sus previsiones de crecimiento, a la vez que redujo las de inflación. Y anunció un programa de restauración de reservas.
Como consecuencia, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,5%, los del S&P 500 bajaban 0,3% y los del Dow Jones operaban planos. La bolsa neoyorquina cerró este miércoles casi en máximos históricos.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,1%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés y el CSI 300 de China continental perdían 0,9%, mientras que el hongkonés Hang Seng no tuvo cambios relevantes.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
