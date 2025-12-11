Bolsa chilena abre con ganancias y el IPSA retoma los 10.200 puntos tras nuevo recorte de tasas de la Fed

Pensando en Wall Street, lo que pone la música este jueves son los decepcionantes resultados de Oracle, un importante player del mundo de la Inteligencia Artificial, cuyas acciones se hundían 12% en la preapertura.

La Bolsa de Santiago subía en los primeros negocios de este jueves, ya que la Reserva Federal (Fed) dio impulso a la renta variable con nuevo alivio monetario y un tono general que el mercado interpretó como flexible.

El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.200,80 puntos esta mañana, con el liderazgo de SQM-B (1,5%), Latam (0,9%) y Enel Américas (0,8%). Son las primeras reacciones del IPSA a los mensajes de una Fed que se vio más disponible a seguir relajando los créditos. Ahora los agentes se preparan para el balotaje del domingo.

La Fed bajó las tasas por tercera reunión consecutiva, y señaló un recorte para el próximo año. La posterior conferencia de prensa dejó optimista al mercado, que de hecho espera dos recortes para 2026. El banco central también elevó sus previsiones de crecimiento, a la vez que redujo las de inflación. Y anunció un programa de restauración de reservas.

Como consecuencia, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,5%, los del S&P 500 bajaban 0,3% y los del Dow Jones operaban planos. La bolsa neoyorquina cerró este miércoles casi en máximos históricos.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,1%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés y el CSI 300 de China continental perdían 0,9%, mientras que el hongkonés Hang Seng no tuvo cambios relevantes.