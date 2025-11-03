IPSA abre con nuevo máximo intradía cerca de 9.500 puntos a dos semanas de la primera vuelta electoral en Chile

El índice chileno terminó el jueves sobre 9.400 puntos y con 52 máximos históricos acumulados en el curso de 2025. Las acciones y sus derivados subían a nivel general este lunes, a medida que avanzan los acercamientos entre Washington y Beijing.

La bolsa chilena empezó noviembre con nuevas ganancias, a dos semanas de las elecciones, y mientras se extiende el optimismo bursátil internacional tras los últimos acuerdos entre China y Estados Unidos para aliviar las tensiones de su guerra comercial.

Al inicio de las operaciones de este lunes, el S&P IPSA avanzaba 0,5% hasta los 9.472,18 puntos. El índice terminó el jueves sobre 9.400 puntos y con 52 máximos históricos acumulados en el curso de 2025, previo al fin de semana largo. Bci (3,2%), Mallplaza (1,7%) y Colbún (1,6%) lideraban hoy.

La plaza local se ha visto apuntalada por el diálogo sino-estadounidense, la política expansiva de la Reserva Federal y la expectativa de que habrá un cambio hacia un ciclo político más pro mercado a partir de las elecciones del 16 de noviembre.

Mercados externos

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq subían 0,7%, los del S&P 500 0,4% y los del Dow Jones operaban planos. La Bolsa de Nueva York abrirá este lunes a las 11:30 horas, una hora más tarde de lo que se había vuelto habitual. Esto se debe a que EEUU entró el domingo en su horario de invierno, con lo que el desfase respecto de Chile aumentó a dos horas.

Media hora después de la apertura, el Instituto de Gestión de Suministros publicará su índice de gerentes de compras manufacturero. Datos que arrojan luces en medio del apagón económico que significa el cierre del gobierno federal estadounidense, cerca de convertirse en el más largo de la historia.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,2%, con lo que ambos se acercan de nuevo a niveles históricos, tras el respiro que se tomaron al término de la semana pasada.

China vio una sesión positiva este lunes, con el hongkonés Hang Seng registrando avances de 1% y el CSI 300 continental ganando 0,3%. En Japón, la Bolsa de Tokio permaneció cerrada por el feriado nacional del Día de la Cultura.

La distensión de la guerra comercial entre EEUU y China sigue avanzando. Este sábado la Casa Blanca anunció que Beijing levantará los controles a la exportación de tierras raras y pondrá fin a las investigaciones sobre las empresas estadounidenses de semiconductores, en virtud del nuevo pacto comercial.

China otorgará licencias generales de exportación para materiales clave, revirtiendo las restricciones anteriores. A cambio, EEUU suspenderá determinados aranceles y cancelará un impuesto previsto sobre los productos chinos.

Beijing suspenderá las restricciones sobre los imanes de tierras raras, mientras que Washington suavizará algunas restricciones a las empresas chinas. Además, China se comprometió a comprar 12 millones de toneladas métricas de soya esta temporada y 25 millones de toneladas anuales durante tres años. En cuanto a Nvidia, Donald Trump le dijo a Xi Jinping que las ventas de chips son "entre ustedes y Nvidia".