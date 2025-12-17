Bolsa chilena sube con fuerte impulso de SQM en primeros negocios y busca dejar atrás dos sesiones de pérdidas

En los primeros días de esta semana post electoral, el afán de tomar utilidades -tras confirmarse la victoria de José Antonio Kast- cobró mayor urgencia ante el deterioro del apetito por riesgo global. Pero a mitad de semana, la compra está volviendo a predominar a escala internacional.

Las Bolsa de Santiago se beneficiaba este miércoles de una recuperación del apetito por riesgo internacional, y en particular del efecto que ha tenido en productores de litio, con lo que SQM le entregaba un impulso fundamental.

El S&P IPSA subía 0,8% hasta los 10.267,75 puntos en las primeras tranascciones, liderado por los títulos de SQM-B (4,5%), Colbún (1,7%) y CMPC (1,4%). SQM es una de las acciones más ponderadas dentro del selectivo.

Con el carbonato de litio en máximos desde mitad de 2024, en general los productores están volviendo a la carga y varios exponentes, como Tianqi (6%), Ganfeng (5%) y Albemarle (4,1%), registraron ganancias. Además, la Corte Suprema viabilizó el acuerdo Codelco-SQM, al rechazar un recurso que interpuso Tianqi en su calidad de socio del grupo Pampa en la propiedad de la minera.

A nivel macroeconómico, el Banco Central bajó su tasa clave, como se esperaba, pero también estimó que la inflación llegaría antes a la meta. Esta mañana, el Informe de Política Monetaria (IPoM) trajo revisiones al alza en el crecimiento del país, con un importante rol de la inversión.

Bolsas internacionales

Para todo el mundo las cosas están mejorando un poco en esta sesión. De hecho, en el mercado derivado, los futuros del Nasdaq y del S&P 500 subían 0,4%, mientras que los del Dow Jones aumentaban 0,2%.

Los inversionistas meditaron un poco más sobre los informes rezagadas de nóminas no agrícolas publicados ayer, que si bien mostraron señales inquietantes -como el alza de la tasa de desempleo a máximos de cuatro años-, en general mostraron una situación controlada.

En Europa destacaba el FTSE 100 de Londres, con un alza de 1,6%, mientras que los gilts británicos eran prácticamente las únicas tasas soberanas a la baja en el mundo occidental. Esto viene tras una inesperada contracción del IPC de noviembre en Reino Unido. El continental Euro Stoxx 50 no tenía cambios.

Las bolsas asiáticas vieron hoy sus primeras alzas de la semana, aunque algunas se recuperaron más que otras. El CSI 300 de China continental ganó 1,8%, el hongkonés Hang Seng creció 0,9% y el japonés Nikkei subió 0,3% al cierre de las operaciones.