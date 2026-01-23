Bolsa chilena sube levemente y el IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos en los primeros negocios

La plaza local apunta a un alza semanal de más de 3%, y pares regionales como Brasil tendrían desempeños aún mejores gracias a la rotación de carteras desde mercados desarrollados.

La Bolsa de Santiago amaneció aun más arriba este viernes, camino a registrar una semana marcada por la diversificación de portafolios desde países desarrollados hacia América Latina.

El S&P IPSA, que cerró este jueves sobre históricos 11.500 puntos, abrió con un avance de 0,1% hasta los 11.520,70 puntos, encabezado por SQM-B (2,1%), CMPC (1,8%) y Bci (1,8%). La bolsa chilena apunta a un alza semanal de más de 3%, y pares regionales como Brasil tendrían desempeños aún mejores.

Por otro lado, los futuros de los tres principales índices de Wall Street caían alrededor de 0,2% en el mercado derivado, después de una buena sesión para la bolsa estadounidense, ya que Donald Trump se retractó de su última amenaza arancelaria contra países europeos. Sin embargo, la semana de Wall Street sería negativa.

Cerca del mediodía (hora de Chile) se publicarán en EEUU las lecturas preliminares de los índices de gerentes de compras elaborados por S&P Global, que mostrarían un ligero repunte según los pronósticos.

El continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,2% y el FTSE 100 de Londres subía 0,1%, ambos caminando a semanas de pérdidas, especialmente para el índice de la eurozona.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei subió 0,3%, con lo que compensó la mayor parte de sus caídas previas de la semana. El hongkonés Hang Seng subió 0,5%, pero el CSI 300 de China continental tuvo una caída de la misma magnitud, y ambos completaron ligeras bajas semanales.