Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Bolsa chilena sube levemente y el IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos en los primeros negocios

La plaza local apunta a un alza semanal de más de 3%, y pares regionales como Brasil tendrían desempeños aún mejores gracias a la rotación de carteras desde mercados desarrollados.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 09:41 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena Acciones mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Bolsa chilena sube levemente y el IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos en los primeros negocios</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Grupo Saieh lanza nuevo proceso de venta de fallido proyecto hotelero: “Se optó por conversaciones directas con otros interesados”
2
Empresas

Andrónico Luksic Lederer dejará alto cargo ejecutivo en Antofagasta Minerals
3
Regiones

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
4
Empresas

Mantoverde entra en fase crítica: minera dice que operaría solo por 24 horas si huelguistas no liberan suministro de agua
5
Economía y Política

Contactos en Washington, diplomática y dialogante: el perfil de la próxima titular de la Subrei
6
Empresas

Trabajador cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital
7
Regiones

Tras toma de control, RedSalud inicia transición en la plana ejecutiva de Sanatorio Alemán con nuevo gerente general
8
Empresas

La consolidación de Óscar Hasbún como hombre fuerte en los directorios del Grupo Luksic
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud
Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
Empresas

Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”

A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete