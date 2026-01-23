Bethia vuelve a vender acciones de Falabella por cerca de US$ 90 millones y entrega 1% de su participación en menos de una semana

Si bien el ritmo de venta llama la atención, la inclinación es conocida. Los Heller no tardaron en salir a vender también un 0,5% de Falabella en julio del año pasado, poco después de que expiró el pacto de accionistas compartido con otras ramas de la familia Solari y el clan Del Río.

Después de que a mitad de semana Bethia informara una fuerte venta de acciones de Falabella, la sociedad de los Heller Solari no demoró en liquidar una cantidad similar.

Carlos Heller informó que este mismo viernes ofreció 12,5 millones de papeles, con lo que la participación del grupo Bethia a través de todos sus vehículos se redujo a un 4% de la propiedad, aproximadamente. La operación le permitió recaudar unos $ 81.400 millones y estuvo a cargo de JPMorgan Corredores de Bolsa.

Bethia viene de enajenar el martes la misma cantidad de acciones, que quedaron en manos de AFP e inversionistas corporativos. El total de 25 millones de títulos que se vendió esta semana equivale a 1% de la propiedad del gigante minorista.

El insider trading ha sido particularmente intenso. Hace poco, la directora Paola Cúneo gastó $ 64.800 millones para elevar a 9,2% la participación del grupo Liguria, otro exmiembro del antiguo pacto controlador.

También en el último tiempo las familias Fürst y Müller, socios minoritarios de Mallplaza, han estado activamente haciendo crecer su participación en la matriz.

Se espera que la junta de accionistas de abril traiga un visible cambio de fuerzas dentro del directorio de Falabella, producto de todos los movimientos que han ocurrido -y que todavía podrían ocurrir- en su interior.