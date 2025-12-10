BTG Pactual se sube al rally de Wall Street y apuesta por acciones tecnológicas

Entre los instrumentos más demandados por los clientes destacan: Nvidia, Tesla, Amazon, Mercado Libre, y un ETF del bitcoin.

Mientras los agentes del mercado esperan la crucial decisión de tasas que anunciará la Fed en Estados Unidos esta tarde, algunos actores de la industria esperan capturar el dinamismo experimentado por las bolsas de dicho país.

En lo que va de 2025, el S&P 500 avanza 17%, el Nasdaq 22% y el Dow Jones 12%, impulsados por un apetito renovado de los inversionistas por los activos estadounidenses, sobre todo, aquellos ligados a tecnología.

Este dinamismo reactivó el interés por diversificar portafolios hacia Wall Street, tendencia que se comenzó a reflejar en Chile. Recientemente, BTG Pactual habilitó el acceso a inversionistas locales para que inviertan en instrumentos de EEUU a través de su plataforma digital, permitiendo transar acciones de los principales índices, ETF y American Depositary Receipts (ADR) listados en dicho mercado. Con un ticket mínimo de US$ 20.

En conversación con DF, el cohead de BTG Pactual digital, José Antonio Rollán, explicó que abrir este canal se debe a “una petición de los clientes de entrar a ese mercado, para que puedan consolidar toda su custodia en una plataforma”.

El ejecutivo sostuvo que Estados Unidos continúa siendo el destino favorito de los inversionistas, ya que es “un mercado muy profundo y líquido, con el ciclo virtuoso de un mercado de capitales bien desarrollado”.

Exposición a tecnológicas

En este negocio, BTG apunta a inversionistas que ya cuenten con trayectoria y un patrimonio invertible.

Según Rollán, el perfil objetivo son clientes que participan activamente en los mercados y buscan ampliar su universo de instrumentos.

En esa línea, destacó que Wall Street funciona como puerta de entrada no solo a empresas estadounidenses, sino también a compañías europeas y asiáticas a través de ETF y ADR. No obstante, enfatizó que “no es el objetivo primario democratizar las inversiones, queremos entregar más acceso, pero a ese público que ya tiene patrimonio, y que está mal atendido”.

En su primera semana de operación, alrededor de 500 clientes abrieron una cuenta para comenzar a transar acciones internacionales, según cifras de la entidad. Entre los instrumentos más demandados destacan compañías tecnológicas como Nvidia, Tesla, Amazon, Mercado Libre, además del ETF de bitcoin, IBIT.