BTG Pactual se sube al rally de Wall Street y apuesta por acciones tecnológicas
Entre los instrumentos más demandados por los clientes destacan: Nvidia, Tesla, Amazon, Mercado Libre, y un ETF del bitcoin.
Noticias destacadas
Mientras los agentes del mercado esperan la crucial decisión de tasas que anunciará la Fed en Estados Unidos esta tarde, algunos actores de la industria esperan capturar el dinamismo experimentado por las bolsas de dicho país.
En lo que va de 2025, el S&P 500 avanza 17%, el Nasdaq 22% y el Dow Jones 12%, impulsados por un apetito renovado de los inversionistas por los activos estadounidenses, sobre todo, aquellos ligados a tecnología.
Este dinamismo reactivó el interés por diversificar portafolios hacia Wall Street, tendencia que se comenzó a reflejar en Chile. Recientemente, BTG Pactual habilitó el acceso a inversionistas locales para que inviertan en instrumentos de EEUU a través de su plataforma digital, permitiendo transar acciones de los principales índices, ETF y American Depositary Receipts (ADR) listados en dicho mercado. Con un ticket mínimo de US$ 20.
En conversación con DF, el cohead de BTG Pactual digital, José Antonio Rollán, explicó que abrir este canal se debe a “una petición de los clientes de entrar a ese mercado, para que puedan consolidar toda su custodia en una plataforma”.
El ejecutivo sostuvo que Estados Unidos continúa siendo el destino favorito de los inversionistas, ya que es “un mercado muy profundo y líquido, con el ciclo virtuoso de un mercado de capitales bien desarrollado”.
Exposición a tecnológicas
En este negocio, BTG apunta a inversionistas que ya cuenten con trayectoria y un patrimonio invertible.
Según Rollán, el perfil objetivo son clientes que participan activamente en los mercados y buscan ampliar su universo de instrumentos.
En esa línea, destacó que Wall Street funciona como puerta de entrada no solo a empresas estadounidenses, sino también a compañías europeas y asiáticas a través de ETF y ADR. No obstante, enfatizó que “no es el objetivo primario democratizar las inversiones, queremos entregar más acceso, pero a ese público que ya tiene patrimonio, y que está mal atendido”.
En su primera semana de operación, alrededor de 500 clientes abrieron una cuenta para comenzar a transar acciones internacionales, según cifras de la entidad. Entre los instrumentos más demandados destacan compañías tecnológicas como Nvidia, Tesla, Amazon, Mercado Libre, además del ETF de bitcoin, IBIT.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete