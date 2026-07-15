CAIA y alternativos en fondos generacionales: límite de 20% “no tiene lógica” y benchmark restringe búsqueda de mejores retornos

El líder para Chile de la asociación de especialistas en activos alternativos CAIA, Juan Eduardo Fantini.

La asociación de expertos en inversiones en mercado privado alertó que el esquema presionaría a las AFP a estrategias de menor riesgo, pero más cercanas a su índice de referencia.

El nuevo régimen de inversiones de los fondos generacionales que la Superintendencia de Pensiones (SP) puso en consulta encendió una serie de alarmas respecto del rol que tendrán los activos alternativos en el nuevo sistema y la forma en que se compondrán en los mercados privados.

En conversación con DF, el líder para Chile de la asociación de especialistas en activos alternativos CAIA, Juan Eduardo Fantini, alertó que el límite para este tipo de inversiones sería menor al que justificaría el cambio a un modelo de fondos generacionales, mientras que tanto el benchmark como la licitación de stock de afiliados que estableció la reforma previsional conduciría a las carteras de las AFP a restringir la búsqueda de mejores retornos.

“En esta reforma nunca se consultó a los expertos, y se pasa por alto el hecho de que los activos alternativos tienen complejidades”, apuntó.

Límites

Para Fantini, el primer impacto del modelo se encuentra en el límite para alternativos. “Para el fondo más riesgoso, que sería el fondo para los más jóvenes, que tiene 40 años de plazo, no tiene ninguna lógica limitarlo a 20%”, alertó.

Si bien valoró el paso de multifondos -enfocados en riesgo- a fondos generacionales -estructurados en plazos-, recalcó que “si hacemos el cambio para seguir invirtiendo en depósitos a plazo y acciones locales, no tiene ningún sentido, nos quedamos donde estamos”.

Ante ello, llamó a seguir experiencias internacionales, “como los fondos de pensiones canadienses, que se mueven entre un 45% y un 55% en activos alternativos, y los americanos, entre un 25% y un 35%”.

“¿Por qué buscan esos porcentajes tan altos? Porque la evidencia nos ha mostrado a lo largo de la historia que los activos alternativos son más rentables y, por lo tanto, mejoran también las pensiones”, añadió.

“Si hacemos el cambio de multifondos a fondos generacionales para seguir invirtiendo en depósitos a plazo y acciones locales, no tiene ningún sentido, nos quedamos donde estamos”.

Índice de referencia

Fantini además planteó reparos a la cartera de referencia que construirá la SP para activos alternativos, el que podría restringir la forma en que las AFP construyen sus portafolios.

“La multa de quedar bajo el índice le costará plata a la administradora directamente, por lo tanto, se sigue desincentivando la lógica de jugársela por tener un portafolio mejor y podría terminar tratando de solamente quedarse en el benchmark, llegar un escenario en donde nadie quiere tomar ese riesgo-retorno”.

A su juicio, las AFP podrían terminar privilegiando “estrategias con poca dispersión, con poca volatilidad y, en general, eso se encuentra en fondos de un tamaño mayor, que su rentabilidad son más benchmark”.

En este escenario, las AFP “se saldrán del mundo middle market buyout, que es donde hoy día los fondos de pensiones han tratado de mejorar la rentabilidad” a cambio de un mayor riesgo, ejemplificó.

En tanto, podría llevar a una exclusión de categorías de alternativos, como secundarios de capital privado -retorno muy alto en el corto plazo, pero que después se diluye- y el segmento inmobiliario, dado su baja rentabilidad en los últimos períodos.

Y aseguró que varias AFP ya estarían sobreponderadas en alternativos. “Nos estamos moviendo de cinco multifondos a diez fondos generacionales, la torta se reparte en pedazos más pequeños, por lo tanto, probablemente muchos quedaron ya fuera del límite o van a quedar fuera muy rápido”, explicó.

También apuntó contra la denominación en pesos y sin cobertura cambiaria del benchmark, la que, aseguró, expondría a los portafolios a un riesgo cambiario.

Relación con gestoras

También alertó efectos en la relación con los gestores de activos alternativos internacionales, ante factores como la licitación de stock.

“En la medida que el sistema de pensiones chileno se transforme en un ‘cacho’, desde el punto de vista de la dinámica y la operativa, porque obligan a firmar contratos en que no se pueden negar a transferencias de inversiones entre AFP, van a decir ‘mejor no participo’”, dijo.

Así, proyectó dos escenarios: “que los mejores fondos no vengan a Chile o, los que vengan, por selección natural, sean los que no son tan exitosos y que están dispuestos a firmar esas condiciones, porque les ha costado levantar capital”.

Y alertó que se podría generar un impacto a otros actores. “En general, la dinámica hasta ahora había sido que los gestores vienen a Chile a ver los fondos de pensiones y aprovechan de ver a las compañías de seguros y a los family offices, pero si ya no vienen a ver a las AFP, probablemente también van a dejar de ver al resto”, concluyó.