CGE Transmisión coloca bonos por hasta UF 6 millones para refinanciar deuda
La operación se efectuó en dos series en UF, a un plazo de 10 y 20 años, por unos US$ 269 millones.
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CGE Transmisión volvió al mercado de deuda local. La compañía ligada a State Grid concretó este martes la colocación de bonos corporativos por UF 6 millones, equivalentes a US$ 269 millones, en una operación destinada a refinanciamiento, capex y otros usos corporativos.
La emisión se efectuó en dos series en UF, ambas tipo bullet, con pago de intereses semestrales y valor nominal de UF 500 por bono.
La serie "BTCGE-D", a 10 años y con duración de 8,54 años, fue colocada por UF 3,5 millones a una tasa de 3,47%, por debajo de su tasa de inscripción de 3,65%.
La demanda, según contó a DF el subgerente de finanzas corporativas de Bci, Ricardo Toro, alcanzó 1,4 veces el monto ofrecido y "ratifica el apoyo de inversionistas institucionales de largo plazo como compañías de seguros y fondos de pensiones. Esta colocación, con plazos de 10 y 20 años, permite a CGE Transmisión alargar estratégicamente el perfil de vencimiento de sus pasivos financieros", dijo el ejecutivo.
El segundo tramo correspondió a la serie "BTCGE-E" a 20 años y duración de 14,44 años, por UF 2,5 millones. En este caso, la tasa de colocación fue de 3,57%, frente a una tasa de inscripción de 3,80%, con una demanda equivalente a 1,7 veces.
En el roadshow a inversionistas, la compañía destacó que cerca de 95% de sus ingresos de transmisión son regulados, además de su posición como la mayor transmisora zonal del país, con 33,2% del valor anual de transmisión por tramo zonal.
Vencimientos
La operación se da en un contexto en que la empresa enfrenta vencimientos relevantes durante este año. De acuerdo con el roadshow, CGE Transmisión tenía $ 354 mil millones en vencimientos de deuda durante 2026, los que serían refinanciados con la emisión del bono. La vida media de su deuda era de 1,5 años antes de la colocación.
La compañía llegó al mercado con clasificaciones de riesgo locales de AA- por parte de Fitch Ratings y AA por Feller Rate, ambas con perspectiva estable.
La empresa también puso énfasis en el respaldo financiero de su controlador, State Grid, a través de un "Cash Support Agreement" por hasta € 350 millones vigente hasta 2027 y financiamiento intercompañía.
Los bancos a cargo de la estructuración fueron Scotiabank y Bci, mientras que Banco BICE actuó como representante de tenedores de bonos y banco pagador.
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